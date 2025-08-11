Ford Transit 60 yaşına girdi

Transit, Avrupa ve Türkiye'de 1965'ten bu yana 10 milyon 100 bin adet üretildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos 1965'te üretim hattından indirilen ilk efsanevi Ford Transit'in üzerinden 31 milyon 536 bin dakika geçti. Ford Otosan'ın Gölcük Fabrikası'nda üretilen ve dünyanın en çok satan vanı Transit, profesyoneller, işletmeler ve toplulukları destekleyen sarsılmaz bir güç merkezi oldu.

Ford Transit üretimi, 60 yılda 13 milyon adedi aştı. Bu rakam, 365 gün boyunca, 7 gün 24 saat, kesintisiz olarak her 2,5 dakikada bir üretim hattından yeni bir Ford Transit aracının indirildiği anlamına geliyor.

Ford'un van modelinin 60 yıllık mirasını gözler önüne seren veriler, Transit'in zamana meydan okuyan başarısını diğer rakamlarla da ortaya koyuyor.

Transit, dünyanın en çok satan bir numaralı vanı oldu. Transit, Avrupa ve Türkiye'de 1965'ten bu yana 10 milyon 100 bin adet üretildi. Küresel üretim adedi ise 13 milyonu aştı.

Geçen yıl Avrupa'da satılan 1 ton ve 2 ton segmentlerindeki her 5 vandan 1'i Ford Transit veya Transit Custom oldu. Ayrıca geçen yıl Avrupa genelinde ortalama olarak her 2 dakikada 1 adet Transit van satın alındı.

İkonik Mk1 Transit, yaklaşık 1,7 tona (35 cwt) kadar yük taşıma kapasitesi sunuyordu. Bugünün Transit panelvanı, 2,4 tonu aşan yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor. L4H3 gövde seçeneğine sahip olan en büyük Transit model, 15,1 metreküplük yükleme hacmiyle yaklaşık 236 bin adet pinpon topu taşıyabiliyor.

Ford SuperVan 4,2'nin elektrikli versiyonu 2 bin PS güç üretiyor. E-Transit'in gelişmiş menzil seçeneği, sürüş menzilini 402 kilometreye kadar çıkarıyor. Bu rakam, standart bataryaya kıyasla yüzde 28'lik bir artış anlamına geliyor.

Avrupa'daki Transit ve Transit Custom satışlarında 2014-2024 yılları arasında yüzde 52'lik bir artış kaydedildi. Geçen yıl Avrupa ve Türkiye'de üretilen Transit adedi, 1966'daki ilk tam üretim yılına kıyasla dört kat arttı.

Ford Otosan Müşteri ve Teknoloji Merkezi Çalışan Müşteri Sadakat Takımları ve 'Uptime' Takımları, yılın ilk altı ayında, bağlı araçlardan gelen sinyallerle müşterileri arızayla karşılaşmadan uyararak araç kullanılabilirliğini 10 bin gün artırdı.

Transit veya Transit Custom, 59 yıldır Birleşik Krallık'ta en çok satan van modeli oldu.