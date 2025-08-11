İhlas Holding, Kırgızistan'da iki hidroelektrik projesi için yatırım anlaşması imzaladı

İhlas Holding AŞ'nin iştiraki Orta Asya Yatırım Holding, Orta Asya bölgesindeki enerji yatırımlarına yönelik uzun vadeli büyüme stratejileri doğrultusunda, Kırgızistan Cumhuriyeti ile yaklaşık 2 bin 217 megavat kurulu güce sahip 6 hidroelektrik santrali kapsayan iki ayrı yatırım sözleşmesi imzaladı.

İhlas Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, söz konusu yatırımların, Kırgızistan tarafından "Ulusal Yatırım Projesi" olarak kabul edildiği, çeşitli teşvik ve garantiler içerdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Kırgızistan ile toplamda 2 bin 217 megavat kurulu güçteki 6 hidroelektrik santrali kapsayan iki ayrı yatırım sözleşmesi imzalandı.

Söz konusu iki sözleşme, Kazarman Hidroelektrik Projeleri ve Kokomeren Hidroelektrik Projeleri olarak duyuruldu.

Öngörülen yatırım tutarının yaklaşık 6,265 milyar dolar olarak belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yatırımların nihai büyüklüğü, devam eden fizibilite ve teknik çalışmalar sonucunda kesinleşecektir. İştirakimiz, santrallerin bulunduğu bölgelerdeki yerel yönetimlere üretilecek elektriğin yüzde 1'ini ücretsiz tahsis etmeyi ve sosyal projelerde yer almayı taahhüt etmektedir. Söz konusu projeler, iki ayrı nehir ve havzada konumlanan iki farklı hidroelektrik santral grubu olarak yapılandırılmış olup, bu coğrafi ve hidrolojik çeşitlilik sayesinde operasyonel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu yatırımlar, iştirakimizin Orta Asya bölgesindeki enerji üretim kapasitesini artırma hedefiyle uyumlu olup, bölgesel ve küresel ölçekte enerji portföyünü çeşitlendirme ve büyütme stratejileri kapsamında stratejik önem taşımaktadır. İmzalanan anlaşmalar tahtında, yatırımcı mülkiyet hakları, teknolojik altyapı ve yazılımları dahil olmak üzere, kamulaştırmaya karşı devlet güvencesi altındadır."