Gazeteci Fatih Altaylı'ya bir soruşturma daha

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında "yanıltıcı bilgiyi yaydığı" iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatıldı.

Cumhurbaşkanını tehdit suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında bir soruşturma daha açıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Altaylı'nın YouTube kanalına yönelik erişim engeli getirilmesi ve içeriklerin yayından kaldırılması yönünde bir karar alındı. Bu karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz'ın bugünkü köşesinde kaleme aldığı söz konusu yazıda,

"Fatih Altaylı’nın YouTube kanalına erişim engeli getirilmesinden sonra çıktığım Halk TV yayınında, “5 Ağustos tarifli yayından ötürü erişim engelleme ve içeriklerin kaldırılması kararı verildiyse bundan ötürü ayrı bir soruşturma açılmış olabilir. Fatih abiye bir soruşturma da yürütülebilir. Bu konuda endişe sahibiyim ” demiştim. Nitekim, korktuğum oldu. Altaylı hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 207 maddesi gereğince yanıltıcı bilgiyi yaydığı iddiası ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturma başlatıldı. Bu arada, Altaylı hakkındaki soruşturma, videonun yayınlandığı 5 Ağustos günü başlatılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, mahkemeye gönderdiği yazıda, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulması suçlamasıyla 5 Ağustos’taki yayının ve YouTube kanalının erişime engellenmesini istiyor. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, iki talebe ek olarak, savcılık talep etmediği halde içeriklerin çıkarılmasına da karar veriyor. Altaylı’nın avukatları itiraz etti. YouTube henüz kararı uygulamış değil" ifadeleri yer aldı.