19 yaşındaki genç testis kanserini başarılı bir operasyonla yendi

Ömer Asaf Demir'in dünyası, genç yaşta testis kanseri teşhisiyle bir anda karardı. Ancak Medipol Bahçelievler Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut'un uyguladığı kapalı yöntemle yapılan başarılı ameliyatla Ömer Asaf, sağlığına yeniden kavuştu.

Ömer Asaf Demir'in (19) genç yaşta yakalandığı testis kanseriyle başlayan zorlu mücadelesi, umut dolu bir zaferle sonuçlandı. İlk tanının ardından Medipol Bahçelievler Hastanesi'ne yönlendirilen Ömer Asaf, Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Akbulut'un önderliğindeki ekiple tedaviye alındı. Multidisipliner yaklaşımla yürütülen sürecin sonunda, başarılı bir ameliyatla tümörden tamamen kurtuldu. Ömer Asaf, bu zorlu süreci "riskli ama kolay geçen bir ameliyat" olarak tanımlarken, doktorlarına ve tüm sağlık ekibine minnettar olduğunu belirtti. Onun hikayesi, genç yaşta karşılaşılan hastalıkların bile umutla ve modern tıbbın gücüyle aşılabileceğini bir kez daha kanıtladı.

“Bu kanser türü, genellikle hastaların testislerinde ele gelen ağrısız bir sertlik şikayetiyle ortaya çıkıyor"

Testis kanserinin erkeklerde sık görülen ürogenital kanserlerden biri olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Akbulut, “Bu kanser türü, genellikle hastaların testislerinde ele gelen ağrısız bir sertlik şikayetiyle ortaya çıkıyor. Ömer Asaf sol testisinde ciddi büyüme şikayetiyle dış merkeze başvurmuş. Yapılan tetkiklerde sol testisinde kitle tespit edilmiş ve ilk ameliyatı orada gerçekleştirilmiş” dedi.

Hastanın ilk cerrahisinin ardından tıbbi onkoloji bölümünde dört kür kemoterapi uygulandığını belirten Prof. Dr. Akbulut, şöyle devam etti: “Kan değerleri normale dönse de görüntüleme sonrası karın içerindeki ana atar ve toplardamarın üzerindeki kitlenin boyutlarında yeterli küçülme sağlanamamıştı. Bu durumda kemoterapi sonrası kalan kitleleri cerrahi olarak çıkarmak gerekiyor. Aksi takdirde kitlenin büyümesi ya da nadiren tümörün yayılımına devam etmesi söz konusu olabilir. Biz de bu ameliyatı laparoskopikyöntemle, yani kapalı cerrahiyle gerçekleştirdik.”

Geçmişte açık cerrahiyle yapılan bu operasyonun artık laparoskopik olarak daha konforlu biçimde gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Akbulut, “Eskiden 20-25 cm’lik kesiyle yapılan bu ameliyat, artık 4 küçük delikle tamamlanabiliyor. Ömer Asaf’da bu yöntemle ameliyat edildi. İkinci gün taburcu edildi ve birinci hafta kontrolünde hiçbir sıkıntısı yoktu” diye belirtti.

"Yumurtalıkta ele gelen sertlik, ağrı gibi şikayetlerde mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır”

Hastanın patoloji sonucunda matür teratom tespit edildiğini ve ek tedaviye gerek kalmadığını belirten Prof. Dr. Akbulut, “Ömer Asaf’ı artık üç ayda bir kontrollerle izleyeceğiz. Bir yıl boyunca bir problem olmazsa bu aralığı altı aya çıkaracağız” dedi. Genç erkeklere ise önemli bir uyarıda bulunarak, “Testis kanseri genç yaşta ortaya çıkabilen ve erken fark edildiğinde tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Yumurtalıkta ele gelen sertlik, ağrı gibi şikayetlerde mutlaka bir üroloji uzmanına başvurulmalıdır” şeklinde konuştu.

Tedavi süreci hakkında konuşan Ömer Asaf Demir ise yaşadıklarını şöyle dile getirdi:“İlk tanım 2024 yılında konuldu. Başta ağrım vardı ama utanıp doktora gitmiyordum. Sonra tesadüfen yapılan kontrolde tümör tespit edildi. İlk ameliyatı dış merkezde oldum. Daha sonra Medipol Bahçelievler Hastanesi’ne yönlendirildim. Burada kontrollerimi oldum. Çok riskli bir ameliyat denmesine rağmen, ben oldukça kolay atlattım. Şu an çok iyiyim ve hiçbir sıkıntım yok.”