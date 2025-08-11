Şamil Tayyar'dan Rezan Epözdemir paylaşımı o savcıya dikkat çekti

Şamil Tayyar, üç ayrı suçtan gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir hakkında verilen ifadede adı geçen savcı Cengiz Şallı'nın rüşvetten yargılandığını dosyasının Yargıtay'da olduğunu yazdı.

Avukat Rezan Epözdemir'in hakkında "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, gündeme oturdu.

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltına alınmasıyla ilgili diğer bir dosyada rüşvet iddiaları bulunuyor. 2021 yılında müvekkili olan bir kişinin tahliyesi için Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nda görevli Cengiz Çallı savcıya rüşvet vermekle suçlanıyor.

Vekalet ilişkisi bulunmayan 2021 tarihli olayda avukat Rezan Epözdemir ile Savcı Cengiz Çallı’nın bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesi, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrası olmak üzere toplam 150 bin dolar rüşvet aldıkları iddia ediliyor.

Epözdemir ile ilgili eski AK Parti MKYK üyesi ve milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir ayrıntı aktardı.

Epözdemir hakkında savcılıkta verilen ifadeden bir bölüm paylaşan Tayyar, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikayetlerden biri. Rezan Epözdemir 150 bin dolar karşılığı bir tutukluya tahliye kararı almakla suçlanıyor. İfade uzun, ayrıntıya girmedim. Fakat orada dikkat çeken bir isim var: Cengiz Çallı. Savcıydı, rüşvetle yargılanıyor. Dosyayı Yargıtay’da." ifadelerine yer verdi.