Balıkesir'de 4 saatte 84 artçı deprem oldu gece 3 deprem meydana geldi

Balıkesir'de deprem fırtınası yaşanıyor. Halk geceyi sokakta geçirirken, üç saatte 4'ün üzerinde 3 deprem meydana geldi. Depremin ardından, saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı oldu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ilçede çok sayıda artçı depremler oluyor.

Balıkesirliler geceyi sokakta geçirirken, ilde peş peşe depremler olmaya devam ediyor.

Depremin ardından, saat 23.49 itibarıyla ilçede en büyüğü 4,6 olmak üzere 84 artçı sarsıntı kaydedildi.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların 5,1-5,2 büyüklüğüne kadar ulaşabileceğini, söz konusu depremin Marmara Denizi'ndeki fay hatlarını etkilemesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Sabaha karşı 4'ün üzerinde üç deprem oldu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 01.59'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 14,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.00'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.