BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mehmet Şimşek’in ağabeyi hayatını kaybetti

Bakan Mehmet Şimşek’in ağabeyi hayatını kaybetti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ağabeyi ve emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek, Yalova’da hayatını kaybetti. 1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Batman’da uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik yapmış, 1988’de yılın öğretmeni seçilmişti.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet  Şimşek'in abisi emekli ilkokul öğretmeni Nazmi Şimşek Yalova'da hayatını kaybetti.

1945 doğumlu Nazmi Şimşek, Öğretmen okulundan mezun olduktan sonra Batman Sason Gürgenli köyünde mesleğine başladı.

Aynı zamanda Bakan Şimşek'in de ilkokul öğretmeni olan Nazmi Şimşek, Batman'ın çeşitli okullarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı. 1988'de yılın öğretmeni seçilen Nazmi Şimşek, ödülünü öğrencisi olan dönemin Batman Belediye Başkanı Ataullah Hamidi'nin elinden almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremi sonrası uyarı: Evlere girmeyin
Ahmet Ercan’dan Balıkesir depremi sonrası uyarı: Evlere girmeyin
AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı
AFAD’dan deprem sonrası kritik uyarı
Naci Görür 'evlerden uzak durun' dedi! Ahmet Ercan 75 bin lira maaş lazım dedi
Naci Görür 'evlerden uzak durun' dedi! Ahmet Ercan 75 bin lira maaş lazım dedi
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kayda giren artçılar
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından kayda giren artçılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir depremi mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Balıkesir depremi mesajı
Balıkesir’deki depremde 10’dan fazla binanın yıkıldı
Balıkesir’deki depremde 10’dan fazla binanın yıkıldı
Sındırgı depreminde 10'dan fazla bina yıkıldı ilk enkazdan kurtarılanlar var
Sındırgı depreminde 10'dan fazla bina yıkıldı ilk enkazdan kurtarılanlar var
Balıkesir depremi İstanbul'dan İzmir'e her yeri salladı AFAD 6.1 büyüklüğünde açıkladı
Balıkesir depremi İstanbul'dan İzmir'e her yeri salladı AFAD 6.1 büyüklüğünde açıkladı
Başakşehir’de kadına şiddet: Baba ve oğul adliyede
Başakşehir’de kadına şiddet: Baba ve oğul adliyede
Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 ilde siber suç operasyonu
Bakan Yerlikaya duyurdu: 44 ilde siber suç operasyonu
Galatasaray’dan Donnarumma hamlesi
Galatasaray’dan Donnarumma hamlesi
Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş yarın biter
Netanyahu: Hamas silah bırakırsa savaş yarın biter