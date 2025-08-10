Galatasaray’dan Donnarumma hamlesi

Galatasaray, kaleci transferi için PSG’nin yıldızı Gianluigi Donnarumma’yı radarına aldı. Lucas Chevalier’i kadrosuna katan PSG, birinci kalecilik görevini Fransız oyuncuya verirken, uygun teklif gelmesi halinde Donnarumma’nın satılabileceğini açıkladı.Abone ol
Kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, PSG'nin dünyaca ünlü kalecisi Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor. PSG'nin, Lille'den 23 yaşındaki Fransız kaleci Lucas Chevalier'i transfer etmesinin ardından Donnarumma'nın takımdan ayrılmasına izin vereceği iddia edildi.
PSG KARARINI İLETTİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre; PSG, bu sezon birinci kalecinin Lucas Chevalier olacağını Gianluigi Donnarumma'ya bildirdi.
Fransızların, iyi bir teklif gelmesi halinde 26 yaşındaki kaleciyi satacağı aktarıldı. İtalyan kalecinin, transfer olamaması halinde gelecek sezon bedelsiz olarak takımdan ayrılacağı iddia edildi.
DONNARUMMA'NIN PİYASA DEĞERİ
Donnarumma'nın sözleşmesi 2026 yılının yazında sözleşmesi sona eriyor. İtalyan eldivenin piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösteriliyor.