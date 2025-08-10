BIST 10.973
Milyonlar kazandıracak! Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu

Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için ilk resmi teklifini iletti ve kulüpler arası görüşmeler başladı.

Sarı-kırmızılılar, milli oyuncu için 40 milyon euro bonservis bekliyor.
Süper Lig devi Galatasaray ile sezona fırtına gibi başlayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'a sürpriz bir talip çıktı.

NEOM SC'DEN RESMİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için harekete geçti. Haberde, Suudi ekibinin 25 yaşındaki oyuncu için Sarı-kırmızılılara resmi teklifte bulunduğu ve iki kulüp arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Öte yandan Galatasaray'ın milli oyuncudan beklediği bonservis geliri de belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 2028 yılına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncudan 40 milyon euro bonservis geliri bekliyor. 25 yaşındaki milli futbolcunun güncel piyasa değeri 21 milyon euro olarak gösteriliyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 1 maçta görev yapan Barış Alper, bu maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

