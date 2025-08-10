BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  SPOR

Fenerbahçeli Semedo'dan Feyenoord maçı açıklaması

Fenerbahçeli Semedo'dan Feyenoord maçı açıklaması

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, 12 Ağustos Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord ile oynanacak rövanş maçında turu geçmek istediklerini söyledi.

Abone ol

Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Semedo, Feyenoord karşısında turu geçeceklerine inandıklarını belirterek "Bizler inanıyoruz, taraftarlarımız da inansın. Bunu başarabileceğimizi biliyoruz. Kulüp olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarların da bunu hak ettiğini düşünüyorum. Açıkçası bu turu geçmeyi fazlasıyla hak ediyoruz." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini dile getiren sarı-lacivertli oyuncu, "İlk maçta maalesef istediğimiz neticeyi alamadık. Kalemizde iki gol gördük. Şimdi evimizde bir maç oynayacağız ve dolayısıyla taraftarlarımıza, herkesin desteğine ihtiyacımız olacak. Hiç şüphem yok ki bizleri desteklemek adına inanılmaz bir atmosfer, gürültülü bir ortam oluşturacaklar. Bundan hiç kuşkum yok. Futbolcular olarak bizler de sahada en iyimizi, yüzde 100'ümüzü ortaya koyacağız. Turu geçip adımızı bir üst tura yazdırabilmek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Biz de böyle yapacağız. İsteğimiz ve arzumuz bir sonraki tura geçip o turdan sonra da Şampiyonlar Ligi'nde olmak." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın olması gereken en düşük memur maaşını açıkladı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın olması gereken en düşük memur maaşını açıkladı
Bakanlık harekete geçti Osimhen transferi için Galatasaray'a 15 milyon Euro KDV
Bakanlık harekete geçti Osimhen transferi için Galatasaray'a 15 milyon Euro KDV
Almanya'da Filistin anketinin sonuçları belli oldu
Almanya'da Filistin anketinin sonuçları belli oldu
Konya'da feci kaza! Direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı...
Konya'da feci kaza! Direğe çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı...
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı Ferhat Murat olay fotoğraf paylaştı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı Ferhat Murat olay fotoğraf paylaştı
Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın için taziye mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın için taziye mesajı
Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' için tarih verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' için tarih verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım
Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım
Ümraniye'de mahalle sakinlerinden İBB asflat fabrikasına isyan
Ümraniye'de mahalle sakinlerinden İBB asflat fabrikasına isyan
Sivas'ta korkunç kaza! Traktör devrildi, 2 kişi öldü
Sivas'ta korkunç kaza! Traktör devrildi, 2 kişi öldü