Bakanlık harekete geçti Osimhen transferi için Galatasaray'a 15 milyon Euro KDV

Yıldız futbolcu Victor Osimhen transferi başta olmak üzere Süper Lig devlerinin yeni sezon öncesinde imza attığı büyük bütçeli transferler sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Son günlerde gündeme oturan Osimhen transferi için de Galatasaray 15 milyon Euro KDV ödemek zorunda kalacak.

Son günlerde Vergi Müfettişleri kulüpleri incelerken yurtdışından transfer edilen futbolcuların mevcut sözleşmelerinin erken feshedilmesi nedeniyle ödenen tutarları gayrimaddi hak sayarak yüzde 20 stopaj (kurumlar vergisi kesintisi) yüzde 20 de KDV ödenmesi gerektiği yönünde cezalar yazmaya başladı.

Mahkeme ise çoğunluğu AB'den olan futbolcular için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gereği stopajı iptal ederken KDV yönünden onandı. Süper Lig'de son 5 yılda 4 büyük kulüp yaklaşık 730 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yaparken şimdi bu işlemden kaynaklı 146 milyon Euro'luk KDV cezası ile yüzyüze.

Son günlerde gündeme oturan Victor Osimhen transferi için de Galatasaray 15 milyon Euro KDV ödemek zorunda kalacak. Uzmanlar transfer edilen futbolculara erken ayrılma nedeniyle ödenen paranın bonservis değil tazminat olduğunu ve bu nedenle vergi alınmaması gerektiğini belirtiyor.

Ceza kesilmeye başlandı

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre sezona giriş yapan futbol kulüplerini vergi ile ilgili de zor bir süreç bekliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Müfettişleri son günlerde kulüpleri denetlerken yurtdışından transfer edilen futbolcular için ödenen erken fesih bedellerini gayrimaddi hak sayıp yüzde 20 stopaj (kurumlar vergisi kesintisi) ve yüzde 20'de KDV cezası kesmeye başladı.

Müfettişler, İstanbul Vergi Dairesi'nin 1 Temmuz 2014'te verdiği bir görüşe (özelge) dayanarak kulüplere iki ayrı vergi için ceza keserken kulüpler buna itiraz edip mahkemeye gitti. Mahkeme ise çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gereği Avrupa Birliği'nden transfer edilen futbolcular için ödenen bonservis üzerinden yüzde 20 tutarında stopaj kesilemeyeceği kararına vardı.

Son 5 yılı ödeme zorunluluğu

Maliye'nin karşı taraf yani transferin yapıldığı kulüp tam mükellef olmadığı için kulüplerin vergi sorumlusu sıfatıyla yüzde 20 KDV'yi ödemek zorunda olduğu yaklaşımı ise doğru bulundu.

Kulüpler bu ödemeyi yaptıktan sonra aynı dönemde ödeyeceği KDV'den indirebiliyor. Bu yıl eğer tüm kulüplere bu cezalar kesilirse özellikle büyük kulüpler, normalde ödeyeceği KDV miktarı da fazla olduğu için bu ödediği KDV'yi daha sonra mahsup edecek yani indirecek. Bu konuda sorun ise vergi yasaları gereği 5 yıl geriye doğru inceleme yapıldığında bulunacak bu KDV farklarını kulüplerin indiremeyecek ve ödemek zorunda kalacak olması. Bu, kulüpler aleyhine yaklaşık 100 milyon Euro KDV cezası demek.