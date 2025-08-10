BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  DÜNYA

Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 5 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdi. Açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 217'ye çıktı.

Abone ol

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini belirten Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü çocuk 217'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 0

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 1

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 2

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

Gazze'de dayanılmaz görüntü Son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti - Resim: 3

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı son 24 saatte 61 artarak 61 bin 430'a çıktı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 61 artarak, 61 bin 430'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 363 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 921 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 41 bin 172 kişinin yaralandığı ifade edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Gazzeli müezzini görenler şoke oluyor 70 kilogramdan bakın kaç kilograma düştü
Foto Galeri Gazzeli müezzini görenler şoke oluyor 70 kilogramdan bakın kaç kilograma düştü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın için taziye mesajı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu'dan Halil Şıvgın için taziye mesajı
Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
Çukurova Uluslararası Havalimanı 1 yılda 5,1 milyon yolcuya hizmet verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' için tarih verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli 'terörsüz Türkiye' için tarih verdi
Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım
Kerem Aktürkoğlu'nun yakın arkadaşından flaş paylaşım
Ümraniye'de mahalle sakinlerinden İBB asflat fabrikasına isyan
Ümraniye'de mahalle sakinlerinden İBB asflat fabrikasına isyan
Sivas'ta korkunç kaza! Traktör devrildi, 2 kişi öldü
Sivas'ta korkunç kaza! Traktör devrildi, 2 kişi öldü
Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem 15 Ağustos'ta başlıyor Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Pilot lisansı sınavlarında yeni dönem 15 Ağustos'ta başlıyor Abdulkadir Uraloğlu duyurdu
Trabzon'da denize girme yasağı bugün de sürüyor...
Trabzon'da denize girme yasağı bugün de sürüyor...
Gaziantep'te aile kavgası! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı...
Gaziantep'te aile kavgası! Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı...
Mersin'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu..
Mersin'de serinlemek için girdiği denizde kaybolan öğrencinin cansız bedeni bulundu..
Altın fiyatları coştu dev banka Citigroup 3 aylık ons altın tahminini yükseltti
Altın fiyatları coştu dev banka Citigroup 3 aylık ons altın tahminini yükseltti
Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...
Mersin'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor...