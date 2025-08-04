Gazzeli müezzini görenler şoke oluyor 70 kilogramdan bakın kaç kilograma düştü
İsrail'in açlığı silah olarak kullandığı Gazze'de korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Her gün açlıktan ölenlerin yaşandığı Gazze'de müezzin Selim İbrahim Asfur, 70 kilogramdan 40 kilograma düştü.
Gazze Şeridi’nin güneyindeki Abasan bölgesinden zorla göç ettirilen 58 yaşındaki eski müezzin Selim İbrahim Asfur, İsrail ablukası nedeniyle ciddi derecede yetersiz beslenme yaşıyor.
Herhangi bir kronik hastalığı bulunmayan Asfur’un kilosu, yeterli gıdaya erişemediği için 70’ten 40 kilograma düştü.
Altı kişilik ailesiyle birlikte Han Yunus’un Mevasi bölgesindeki bir çadırda yaşayan Asfur’un sağlık durumu her geçen gün kötüleşiyor.
İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktı.