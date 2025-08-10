BIST 10.973
Trabzon'da denize girme yasağı bugün de sürüyor...

Trabzon'da olumsuz koşullar nedeniyle denize girişlere bugün de izin verilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trabzon Valiliği aynı gerekçelerle dün denize girişlere izin verilmediğini açıklamıştış.

