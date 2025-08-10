BIST 10.973
İstanbul'da trafik felç! Pazar yoğunluğu yaşanıyor...

İstanbul'da pazar günü sabah erken saatler olmasına rağmen TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Akşemsettin Viyadüğü'nde süren yol çalışması nedeniyle ulaşım tek şeride düşürüldü. Bu nedenle birkaç dakikalık mesafe 40 dakikayı aşmaya başladı.

İstanbul TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkiinden Ankara yönüne doğru, Akşemsettin Viyadüğü-Hasdal Yönü sol şerit devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı ve ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Normalde dört şeritli olan yol, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sebebiyle daraltıldı.

İstanbul'da trafik felç! Pazar yoğunluğu yaşanıyor... - Resim: 0

YOĞUNLUK GAZİOSMANPAŞA ÇIKIŞINDAN BAŞLADI

Çalışma alanı nedeniyle trafik, Gaziosmanpaşa TEM çıkışından başlayarak viyadük bitimine kadar etkili oluyor. Sabah saatlerinde genellikle boş olan TEM otoyolu, pazar günü olmasına rağmen yoğunlaştı.

BİRKAÇ DAKİKALIK MESAFE 40 DAKİKAYI AŞTI

Özellikle bu güzergahta ilerleyen sürücüler, birkaç dakikalık mesafenin 40 dakikayı aşmasıyla karşı karşıya kaldı. Sürücülerin yol çalışması devam ettiği süre boyunca alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekiyor.

