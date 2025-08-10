Böcek ısırığından sonra ne yapmalı ne yapmamalı Medipol'den uzman isim anlattı

Yaz aylarında artan böcek ısırıkları, cilt sağlığını tehdit eden önemli bir sorun haline geliyor. Özellikle sivrisinek ve kenelerin neden olduğu ısırıklar, sadece kaşıntı ve kızarıklıkla sınırlı kalmayıp, doğru önlem alınmazsa enfeksiyon ve kalıcı cilt lekelerine yol açabiliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tuğba Doruk, “Böcek ısırıkları sadece rahatsızlık vermekle kalmaz, doğru müdahale edilmezse enfeksiyon riski doğar” dedi.

Yaz mevsimiyle birlikte artan açık hava etkinlikleri, böcek ısırıklarını da beraberinde getirdi. Sivrisinek, kene ve diğer haşerelerin ısırıkları sadece ciltte kaşıntı ve kızarıklık oluşturmakla kalmıyor, enfeksiyon ve alerjik reaksiyon riskini de artırıyor.

Bu nedenle hem ısırılmamak hem de ısırıldıktan sonra doğru bakım yapmak büyük önem taşıyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tuğba Doruk, Dünya Sağlık Örgütü ve CDC’nin önerdiği böcek ısırıklarından korunma yöntemlerini anlattı.

BÖCEK KOVUCULARIN ETKİLİ KULLANIMI ÖNEMLİ

Böcek kovucu ürünlerde DEET maddesinin yüzde 30 oranında olduğunu ve 6-8 saat koruma sağladığını söyleyen Dr. Doruk, “Picaridin ise kokusuz, cilt dostu ancak 3 yaş altı çocuklarda kullanılmamalı” uyarısında bulundu. IR3535 maddesinin ise bebek ve küçük çocuklar için güvenli olduğunu belirtti. Uzun kollu ve açık renkli giysilerin böceklerin cilde temasını engellediğini dile getiren Dr. Doruk, “Permetrin ile işlem görmüş kıyafetler ekstra koruma sağlıyor. Yine, sineklik kullanımı, cibinlik, klima ve vantilatör gibi yöntemler de son derece etkilidir” dedi. Ayrıca, güneş koruyucu krem sürmeden önce böcek kovucuların uygulanmaması gerektiğini hatırlattı.

ISIRILDIKTAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Bölgeyi kaşımaktan kaçınmak gerektiğini vurgulayan Dr. Doruk, “Isırılan bölge ılık su ve sabunla nazikçe yıkanmalı, ardından buz uygulanarak ödem ve kaşıntı azaltılmalı. Şiddetli kaşıntı için düşük etkili kortizonlu kremler veya antihistaminik ilaçlar kullanılabilir. Isırık sonrası oluşan iltihap güneşle temas ettiğinde kalıcı kahverengi lekelere dönüşebilir. Böcek ısırıklarına karşı hem önleyici hem de müdahalede bilinçli olmak, yaz mevsimini sağlıklı geçirmek için kritik” şeklinde konuştu.