Kocaeli'de bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.Abone ol
Cumhuriyet Mahallesi'nde dün M.İ'nin (33) evine gelenler, oğlu M.H.Y'nin (4) hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
8 saat boyunca aynı evde kaldı
Gözaltına alınan anne M.İ., polis merkezinde alınan ifadesinde oğlunu saat 11.00'da yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.
Polis ekiplerince adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi.
