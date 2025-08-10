BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Kocaeli'de bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kocaeli'de bir kadın 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, 4 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü.

Abone ol

Cumhuriyet Mahallesi'nde dün M.İ'nin (33) evine gelenler, oğlu M.H.Y'nin (4) hareketsiz halde yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

8 saat boyunca aynı evde kaldı

Gözaltına alınan anne M.İ., polis merkezinde alınan ifadesinde oğlunu saat 11.00'da yastıkla boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Polis ekiplerince adliyeye çıkarılan kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.İ'nin 8 saat boyunca oğlunun cansız bedeniyle birlikte kaldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen kadın tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord ligin ilk haftasında 2-0 kazandı
Fenerbahçe'nin rakibi Feyenoord ligin ilk haftasında 2-0 kazandı
MHP'den 'pazarlık yok 'bölücübaşı Öcalan' açıklaması
MHP'den 'pazarlık yok 'bölücübaşı Öcalan' açıklaması
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Al Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i transfer etti
Al Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i transfer etti
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti
Eski sağlık bakanlarından Halil Şıvgın vefat etti
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da iki Filistin köyüne saldırdı
Kayseri'de eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
Kayseri'de eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti
Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nun üstünü çizdi
Okan Buruk Kerem Aktürkoğlu'nun üstünü çizdi
Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Bahçelievler'de tartıştığı kadın sürücünün aracını yumruklayan şüpheli gözaltına alındı
Bahçelievler'de tartıştığı kadın sürücünün aracını yumruklayan şüpheli gözaltına alındı
PSG, Fransız kaleci Lucas Chevalier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
PSG, Fransız kaleci Lucas Chevalier ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Kosova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Kosova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi