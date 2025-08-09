BIST 10.973
Kosova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kosova'nın başkenti Priştine'de İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve işgali genişleterek kalıcı hale getirme kararı protesto edildi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen gösteriye katılan her yaştan yüzlerce Kosovalı, Priştine'nin merkezindeki Rahibe Teresa Meydanı'nı doldurdu.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Filistin'e özgürlük" ve "Gazze'ye özgürlük" sloganları attı.

Göstericiler, "Biz insanlığın yanındayız, soykırımı durdurun", "Size öldürmek yetmedi mi, şimdi de açlık mı? Filistin'e özgürlük!", "Gazze'deki çocuklara yönelik terörü durdurun", "Gazze, dünyanın ve insanlığın utancını gösteriyor." yazılı pankartlar da taşıdı.

Alanda kurulan ekranda Gazze halkının yaşadığı acılar gösterildiği sırada çok sayıda kişinin duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Yapılan konuşmalarda Gazze'de yaşananların sona ermesi ve çocuklar mağdur olduğunda sessiz kalınmaması gerekliliğine dikkat çekildi.

Meydana büyük Filistin bayrağı serilirken, etrafına Gazze'de hayatını kaybetmiş ve açlık nedeniyle aşırı derecede zayıflamış kişilerin fotoğrafları, bayrağın üzerine oyuncaklar yerleştirildi.

​​​​​​​Yaklaşık 1 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

