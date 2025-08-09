BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmud Abbas ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Abbas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Abone ol

Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdüren İsrail'in, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeyi öngören planı ise büyük tepki çekiyor. 

Yoğun mesaisi süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki son durumu görüşmek üzere Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşmesinde, İsrail'in, Gazze'nin tümünü askeri kontrol altına alma kararının asla kabul edilemeyeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’in yanında durarak bölgede kalıcı barış ve huzurun tesisi için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'NİN TAMAMINI İŞGAL PLANI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı her geçen gün artarken bölgede gıda krizi de yaşanıyor. 

Son yaşanan gelişmede ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgalini planlıyor.

Netanyahu'nın geçtiğimiz günlerde topladığı Güvenlik Kabinesi'nde Gazze Şeridi'nin tamamını işgal planına onay çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Memur toplu sözleşme sürecinde gözler hükümetin teklifinde
Memur toplu sözleşme sürecinde gözler hükümetin teklifinde
Azerbaycan doğal gazı, Türkiye-Suriye Boru Hattı üzerinden Humus iline ulaştı
Azerbaycan doğal gazı, Türkiye-Suriye Boru Hattı üzerinden Humus iline ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü
Bakan Yerlikaya'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili açıklama
Bakan Yerlikaya'dan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile ilgili açıklama
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu hayatını kaybetti
Eski TCMB Başkan Yardımcısı Ercan Kumcu hayatını kaybetti
Diyanet TV'de "Allah baba" ifadesi kullanıldı! Diyanet'ten açıklama geldi
Diyanet TV'de "Allah baba" ifadesi kullanıldı! Diyanet'ten açıklama geldi
Çanakkale'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Çanakkale'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
Adana'da tartıştığı işçiyi tabancayla yaralayan amir tutuklandı
Adana'da tartıştığı işçiyi tabancayla yaralayan amir tutuklandı
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında!
Market Fiyatı uygulaması artık cep telefonlarında!
Gazze'de havadan atılan yardım kutusu başına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Gazze'de havadan atılan yardım kutusu başına düşen çocuk yaşamını yitirdi
Meral Akşener'i çileden çıkaran iddia: "Ben artık bıktım, kesinlikle yalan"
Meral Akşener'i çileden çıkaran iddia: "Ben artık bıktım, kesinlikle yalan"
Edirne'de anız yangını korkuttu! Yürekler ağza geldi ama korkulan olmadı...
Edirne'de anız yangını korkuttu! Yürekler ağza geldi ama korkulan olmadı...