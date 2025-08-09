BIST 10.973
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Beyaz Saray'da barış için ortak deklarasyona imza atılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

ANLAŞMA MEMNUNİYETLE KARŞILANDI

Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış yolunda sağlanan ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu, tesisi hedeflenen kalıcı barış ve istikrar ortamının tüm bölgenin huzur ve istikrarına da katkı sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu hedef doğrultusunda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini belirtti.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

İlham Aliyev ise, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşme sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kardeş Türkiye'nin oynadığı rol için teşekkürlerini bildirdi.

NE OLMUŞTU

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirecekleri üçlü görüşme için Beyaz Saray'a geldi.

Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından aynı masada yan yana oturarak ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

Üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında 'barış için yol haritası' olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

