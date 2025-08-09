BIST 10.973
Gazze'de havadan atılan yardım kutusu başına düşen çocuk yaşamını yitirdi

Gazze'de havadan atılan yardım kutusu başına düşen çocuk yaşamını yitirdi

Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında, yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında düşen yardım kutusunun çarpması sonucu 14 yaşındaki Muhanned Iyd yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muhanned Iyd, Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarında, yardım amaçlı hava indirme operasyonu sırasında yardım kutusunun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı El-Avde Hastanesinde hayatını kaybetti.

YARALILAR DA VAR

Olayda bazıları ağır olmak üzere birkaç Filistinli de yaralandı. Iyd'in öldüğü olay, temmuz ayının 16’sından bu yana yardım amaçlı hava indirme operasyonları sırasında yaşanan dördüncü kaza oldu.

SAĞ DUYU CAN ALDI

İsrail’in abluka altındaki Gazze’de uyguladığı ambargo nedeniyle yaşanan insani kriz ortamında, uluslararası bazı ülkeler bu yöntemle yardım ulaştırmaya çalışıyor.

