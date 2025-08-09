Artvin'de denize girişlere 2 gün izin verilmeyecek

Artvin Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde denize girmeyi iki gün boyunca yasakladı. Meteoroloji verilerine göre, bölgede dalga yüksekliğinin 3 metreye kadar ulaşması ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

Artvin Valiliği, bölgedeki olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün ve yarın denize girilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Meteoroloji verilerine dayanan açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.

Valilikten yapılan duyuruda, Artvin genelinde hava ve deniz şartlarının oldukça kötü seyredeceği, özellikle dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulandı. Bu riskli koşullar göz önünde bulundurularak, il sınırları içindeki tüm plaj ve kıyı şeritlerinde denize girme yasağı getirildiği bildirildi. Yasağın iki gün boyunca geçerli olacağı belirtilirken, vatandaşların can ve mal güvenliği için bu kurala uymaları istendi.