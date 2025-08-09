Gazze’de doktorlar açlık sınırında hayat kurtarıyor

Gazze’deki sağlık çalışanları, İsrail saldırıları ve “aç bırakma” politikası nedeniyle günde yalnızca bir öğünle ayakta kalmaya çalışıyor; yoğun iş yükü, açlık ve psikolojik baskı altında hastalara hizmet vermeyi sürdürüyor.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki sağlık çalışanları, hem yoğun iş yüküyle hem de açlıkla mücadele ediyor. Doktorlar ve hastane personeli, kelimenin tam anlamıyla "yorgun" ve "aç" olmalarına rağmen, insani görevlerini yerine getirmeye devam ediyor. Ancak bu durum, verdikleri hizmetin kalitesini ve kendi sağlıklarını olumsuz etkiliyor.

Gazze'deki doktorlar, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılar sonucunda benzeri görülmemiş bir iş yoğunluğu ve stres altında bulunuyorlar. Bölgedeki "aç bırakma" politikasının 2 Mart'tan itibaren devreye girmesiyle durum daha da kötüleşti. Sağlık çalışanları, verdikleri kilolar nedeniyle ayakta durmakta bile zorlanıyor.

Gazze'nin batısındaki Göz Hastanesi Anestezi Bölümü Başkanı İyad Ebu Kirş, sağlık çalışanlarının zorluklarını anlattı. Saldırılar öncesine göre mesai sisteminin artık işlemediğini, sürekli hasta ve yaralı akışı nedeniyle 24 saat çalıştıklarını kaydetti. Ebu Kirş, doktorların odaklanmaları gerektiğini ancak günde sadece bir öğün yiyebildikleri için zorlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Sağlık ekipleri sürekli çalışıyor ve günde sadece bir öğün yiyor. Bu çok sade bir öğün oluyor. Hayat kurtarırken sağlık ekiplerinin konsantresinin yüksek olması lazım. Düşünün ki iş yükünüz çok ağır, yorgun ve bitkinsiniz ama buna rağmen ailenize ne olduğunu düşünmek zorundasınız. Yemekleri var mı, eve saldırı oldu mu? gibi sorular. Psikolojik bunalım yaşarken işe konsantre olmanız çok zor ama ne yapabiliriz halkımız bize muhtaç diyoruz, işimize devam ediyor ve tüm zorluklara katlanıyoruz."

Ebu Kirş, sağlık çalışanlarının hastaneye gelmeden önce ailelerine yiyecek ve su bulmak zorunda kaldığını, çünkü ne zaman eve döneceklerini bilmediklerini belirtti. Bu durumun, sağlık hizmetlerini ve hastaları olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Bu durum devam ederse hastaların çoğu ya hayatını ya da uzuvlarını kaybedecek." uyarısında bulundu. Ayrıca, bazı bitkin düşen sağlık çalışanlarına serum takmak zorunda kaldıklarını da dile getirdi.

Göz hastalıkları uzmanı Muhammed et-Tayyib de yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Gazze'de aç kalmayan yoktur." dedi. Günde üç hastaya bakarken, sonrasında yemek bulamadıklarını belirten Tayyib, "Günde 1 öğün yemek yiyorsun, 3 hastaya bakıyorsun, 6-7 saat sürekli oturuyorsun. Ben son dönemde 10 kilo verdim. Karbonhidrat bizim için beyaz altın oldu. Karbonhidrat ve proteine ulaşamıyoruz. Yiyeceklerin çoğu baklagillerden ibaret. Biz doktorlar ve sağlık çalışanları olarak, sağlık hizmeti vermeye devam edebilmek için en azından temel gıdalara erişmek zorundayız." şeklinde konuştu.