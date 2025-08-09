BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  GÜNCEL

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) Etimesgut ilçesindeki maden sahasında 15 metre yüksekliğe ulaşan usulsüz dolgu nedeniyle 7 milyon 479 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın Ankara İl Müdürlüğü ekipleri, Yapracık Mahallesi'nde yaptıkları incelemelerde ABB'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) belirlediği esaslara göre rehabilite ederek kapatması gereken maden sahasında usulsüz dolgu yaptığını belirledi.

Denetim sonucunda kanuna aykırı şekilde hafriyat, yıkıntı atığı ve çeşitli tehlikesiz atıklarla yapılan dolgunun, zeminden yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar ulaştığı tespit edildi.

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza - Resim: 0

Açıklamada, Bakanlık ekiplerinin denetimi sırasında da kamyonlarla tehlikesiz atıkların boşaltıldığı görüntülere yer verildi.

Maden sahasında usulsüz dolgu nedeniyle ABB'ye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 7 milyon 479 bin lira idari para cezası verildi.

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza - Resim: 1

Bakanlıktan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 7 milyon 479 bin lira ceza - Resim: 2

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi
Foto Galeri Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Galatasaray'dan yanıt gecikmedi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"Tatilin ayaklı Google'ı" Alper Tekbaş: Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor
"Tatilin ayaklı Google'ı" Alper Tekbaş: Türkiye her geçen gün turizmde kan kaybediyor
Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu?
Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK- Galatasaray maçını yorumladı! Penaltı kararları doğru mu?
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 4 bin 400 personel alımı duyurusu
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yaralılar var
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı'dan yeni açıklama
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Niğde'de iş yerine silahlı saldırı: 8 yaşındaki çocuk vuruldu
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ dostu için destek istedi
Teknesi parçalanmış halde bulunmuştu! Kıvanç Tatlıtuğ dostu için destek istedi
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Yaz aylarında çocukların diş sağlığı için önemli uyarılar
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi
Emlak vergisinde gelecek yıl için esas alınacak inşaat maliyet bedelleri belirlendi