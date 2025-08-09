BIST 10.973
BMGK, İsrail'in Gazze işgal planını görüşmek üzere acil toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal etme kararını ele almak üzere yarın acil bir oturum düzenleyecek. ABD'nin toplantının yapılmaması yönündeki ısrarlı tutumuna rağmen toplanacak konsey, bu kararı masaya yatıracak.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik işgal kararı, uluslararası diplomasiyi harekete geçirdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal etme kararını görüşmek üzere yarın acil bir oturumla toplanma kararı aldı.

BMGK'nın acil oturumu, 9 Ağustos Cumartesi günü yerel saatle 15.00'te gerçekleşecek. Toplantı, İsrail'in Gazze'yi işgal planını onaylaması üzerine düzenleniyor. Edinilen bilgilere göre, ABD'nin, toplantının gerçekleşmemesi yönünde ısrarlı bir tutum sergilediği belirtiliyor.

İşgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi dün akşam Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

