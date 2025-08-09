BIST 10.973
DOLAR 40,68
EURO 47,40
ALTIN 4.444,48
HABER /  SPOR

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!

FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.

Abone ol

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2 puanla son sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen Adana Demirspor'da işler yolunda gitmiyor.

Adana temsilcisine FIFA Disiplin Komitesi tarafından kötü bir haber geldi.

1. Lig'de yer alan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.

"6 PUAN TENSİZİLİ CEZASI UYGULANMIŞTIR"

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD-Çin çip çekişmesine casusluk iddiaları damga vuruyor
ABD-Çin çip çekişmesine casusluk iddiaları damga vuruyor
Donald Trump: Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık
Donald Trump: Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış sağlamayı başardık
Küresel gıda fiyatları temmuzda yükseldi
Küresel gıda fiyatları temmuzda yükseldi
143 yıllık Alman kulübünü Türkler şampiyon yaptı
143 yıllık Alman kulübünü Türkler şampiyon yaptı
İsrail, Suriye İçişleri Bakanlığı karargahını vurdu!
İsrail, Suriye İçişleri Bakanlığı karargahını vurdu!
Galatasaray, Gaziantep FK'yı üç golle geçti
Galatasaray, Gaziantep FK'yı üç golle geçti
Soykırımcı İsrail 14 Filistinliyi daha katletti
Soykırımcı İsrail 14 Filistinliyi daha katletti
Ankara'nın bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Ankara'nın bazı ilçeleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3. toplantısı için tarih verildi!
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 3. toplantısı için tarih verildi!
ABD'den Filistin duyurusu! Devlet olarak tanıyacaklar mı?
ABD'den Filistin duyurusu! Devlet olarak tanıyacaklar mı?
Borsa İstanbul'da Trump-Putin rüzgarı esti! Hafta yükselişle kapandı
Borsa İstanbul'da Trump-Putin rüzgarı esti! Hafta yükselişle kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de psikolojik eşiği aştık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de psikolojik eşiği aştık