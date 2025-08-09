FIFA'dan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası!

FIFA Disiplin Komitesi, 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.Abone ol
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2 puanla son sırada tamamlayan ve 1. Lig'e düşen Adana Demirspor'da işler yolunda gitmiyor.
Adana temsilcisine FIFA Disiplin Komitesi tarafından kötü bir haber geldi.
1. Lig'de yer alan Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verildi.
"6 PUAN TENSİZİLİ CEZASI UYGULANMIŞTIR"
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
FIFA Disiplin Komitesi tarafından Adana Demirspor Kulübüne 1 dosyadan toplam 6 puan tenzili cezası uygulanmıştır.