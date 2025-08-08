ABD'den Filistin duyurusu! Devlet olarak tanıyacaklar mı?

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ülkesinin Filistin devletini tanıma planı olmadığını bildirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, resmi ziyarette bulunduğu İngiltere'de, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Chevening House'ta bir araya geldi.

Vance, burada basına yaptığı açıklamada, ABD ile İngiltere arasındaki özel ilişkinin önemine değinerek bu ülkede bulunmaktan ve tatil için ailesiyle burada vakit geçirecek olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

JD Vance, İngiltere'yi ziyareti kapsamında yapacağı görüşmelerde, Orta Doğu'nun yanı sıra İngiltere-ABD ekonomik ortaklığının da ele alınacağını belirtti.

'FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMA PLANIMIZ YOK'

ABD Başkan Yardımcısı'na, "İngiltere'nin Filistin devletini tanıma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kararın yanlış olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

İngiltere'nin Filistin'i tanıma konusunda kendi kararını vereceğini söyleyen Vance, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim Filistin devletini tanıma planımız yok. Orada işlevsel bir hükümetin bulunmaması nedeniyle Filistin devletini gerçekten tanımak ne anlama gelir, bilmiyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ın çok net şekilde ifade ettiği gibi, İsrail ve Gazze'deki durumla ilgili olarak şu andaki iki hedefimiz çok basit: Birincisi, Hamas'ın bir daha masum İsrailli sivillere saldırmaması için ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

'TRUMP, GAZZE'DEKİ İNSANİ KRİZİN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİNDEN ÇOK ETKİLENDİ'

İkincisi, Başkan, Gazze'deki insani krizin korkunç görüntülerinden çok etkilendi. Bu sorunu çözmek istiyoruz. Bence hepimiz bu sorunu çözmek için çalışabiliriz."

Vance, bunun çözülmesinin kolay bir sorun olmadığını vurgulayarak "Aksi takdirde çoktan çözülmüş olurdu ancak bu odak noktasını ve hedefi paylaştığımızı düşünüyorum. Bu hedefe tam olarak nasıl ulaşılacağı konusunda bazı anlaşmazlıklar olabilir ve bugün bunu konuşacağız." dedi.

'HAMAS'I İSRAİL VATANDAŞLARINI TEHDİT EDEMEYECEK KONUMA GETİRMEK İÇİN GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ'

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasına ilişkin de ülkesinin yoğun şekilde çalıştığını ileri sürdü.

Vance, "Gazze'deki insani sorunları çözmek istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için Başkan Trump ve tüm ekip inanılmaz derecede sıkı çalışıyoruz. Son 24 saat içinde bile, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırmanın yolları, insani sorunu çözmenin yolları ve Hamas'ı İsrail vatandaşlarını ve sivillerini tehdit etmeye devam edemeyecek konuma getirmenin yolları hakkında sürekli müzakereler ve görüşmeler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Buna karşın, ABD Başkan Yardımcısı Vance, İngiltere ve ülkesinin bu ortak hedeflere tam olarak nasıl ulaşılacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşayabileceğine de işaret etti.

JD Vance'e, İngiltere'de ifade özgürlüğü konusunda endişeleri olup olmadığı sorusunun yöneltilmesi üzerine, Atlantik'in diğer yakasındaki dost ülkelerle ilgili bazı eleştirileri ve endişeleri daha önce dile getirdiğini söyledi. Ancak, Vance, en çok endişe duyduğu konuların çoğunun, 2020'den 2024'e kadar eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde kendi ülkesinde de yaşandığı ifade etti.

İNGİLTERE VE FRANSA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Eylül 2025'te yapılacak Birleşmiş Millletler Genel Kurulu (BMGK), Filistin'in tanınma sürecinde önemli bir dönüm noktası olacak. Önce Fransa, 24 Temmuz 2025'te Filistin'i devlet olarak tanıyacağını duyurdu ve bu kararın BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edileceği belirtmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 29 Temmuz 2025'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze’deki insani durumu iyileştirmek için kapsamlı adımlar atmaması halinde Filistin'i Eylül'de tanıyacaklarını duyurmuştu.

Ayrıca, Kanada, Portekiz, Malta ve Slovenya da "uygun şartlar oluştuğunda" Filistin'i tanımaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz hafta 15 ülke, "New York Çağrısı" ile İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüme olan "sarsılmaz bağlılıklarını" vurgulayarak, Filistin devletini henüz tanımamış veya tanıma yönünde olumlu görüş bildirmemiş devletleri bu yönde adım atmaya çağırmıştı.

Bu ülkelerden İspanya, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Norveç ve Slovenya Filistin devletini daha önce tanıdıklarını açıklamıştı.

Filistin'i devlet olarak tanıyan ilk ülke Türkiye olurken; Bahreyn, Cezayir, Endonezya, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, Somali, Tunus ve Yemen Türkiye'nin ardından Filistin'i devlet olarak tanıyan ilk ülkeler olmuştu.

2025 itibarıyla 147 Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke Filistin Devleti'ni resmen tanıdı. Bunların büyük bir bölümünü Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri oluşturuyor. Çin, Rusya, Güney Afrika, Brezilya ve Endonezya gibi bölgesel güçler de hali hazırda Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında bulunuyor.