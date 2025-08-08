Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de psikolojik eşiği aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz artık bu ülke bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi sürecin içindeyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Terörsüz Türkiye Süreci'nde psikolojik eşiğin aşıldığını belirtti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK'in 38. Olağan Mali Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni'nde konuşma yaptı.

Erdoğan, katılımcılara en içten selamlarını ileterek, 40. yıl dönümlerini birlikte kutlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli ayrıntılar şöyle:

Terörsüz Türkiye'de bu hafta yeni bir evreye geçildi. TBMM'de bir komisyon kuruldu ve Türk siyaseti psikolojik bir eşiği daha aştı. Demokratik zeminde meseleleri çözme konusunda adım attı. Komisyonun çalışmalarına başlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Temsilcilerin ilk toplantıdaki yapıcı mesajları memnuiyetle karşıladık. Bölgemizde yeni oyunlar oynanırken Türkiye'nin bu oyunları bozacak adımları atması devlet aklının gereğidir. Bu ateş çemberinden ancak stratejik yaklaşımla, birbirimize güvenerek, güçlü iarede ortaya koyarak çıkabiliriz. Cumhur İttifakı olarak yalnızca elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına bunun için koyuyoruz.

"SİYASET KURUMU, SÜRECE OLUMLU YAKLAŞIYOR"

Terör sivil siyaseti yıllarca esir aldı. Dış politikadan toplumsal hayata kadar her meselede terörün yol açtığı sorunlarla mücadele ettik. Demokrasimiz kan kaybederken vesayet odakları kazandı. Biz artık bu ülke, bu millet kaybetmesin diyoruz. Şimdi kazananlar ile kaybedenlerin yerini değiştirecek olan tarihi sürecin içindeyiz. Sabotajlara ve tahriklere karşı tedbiri elden bırakmadan, dikkatle, hüsnüniyetle aynı çalışmaları yürütüyoruz. Siyaset kurumu bazı çatlak seslere rağmen sürece olumlu yaklaşıyor. Ülkemizde ve bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını açmak istiyoruz. 86 milyonun imzasını taşıyan bu mektup er ya da geç adrese ulaşacaktır. Sadece ekonomisi ile değil kardeşliği ile de demokrasi ile de müşerref olacağız. Herkesten bu hayırlı adıma destek vermelerini rica ediyorum.

"TURGUT ÖZAL'I YAD EDİYORUM"

Tüm iş adamlarımıza şükranlarımı sunuyorum. 8. cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı burada özellikle yad ediyorum. Kendisi çok farklı bir cumhurbaşkanıydı. Onca engele rağmen Türkiye önünde yeni ufuklar açmış devrinin ötesinde hizmetler yapmış siyaset ve devlet adamıydı. DEİK Türk iş dünyasının lokomotif kuruluşu olarak 40. yılını kutluyor. DEİK bugün devasa çınara dönüştü.

"DEİK AİLESİNE NİCE 40 YILLAR"

DEİK ailesine başarılarla dolu nice 40 yıllar diliyorum. Ustalara ödül takdimini de gerçekleştiriyoruz. 40 kere maşallah. Genel kurul münasebeti ile tüm katılımcılara, tüm DEİK üyelerine bir kez daha yolunuz açık olsun diyorum. Özal'ın yadigarı olan DEİK'i güçlü biçimde destekledik.

"POTANSİYEL FIRSATLARI DİKKATE ALIYORUZ"

Bize ilettiğiniz her konu ile bire bir ilgilendik. Elimizi taşın altına koyduk ve hamt olsun sizlerle Türkiye'nin üretim gücüne güç kattık. Dünyanın neresinde olursa olsun iş adamlarımıza, yatırımcılarımıza arkalarında Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu çok yakından hissettirdik. Süren çatışmaların getirdiği tedirginliklerin farkındayız. Jeopolitik riskleri de çok net okuyoruz. İş dünyamız fırtınalı denizde yol almaya çalışıyor. İhracatçılarımız başta olmak üzere şirketlerimiz yeni pazarlar kurarak bu sancılı süreci yönetiyor. Potansiyel fırsatları dikkate alarak küresel sistemde ülkemizi en iyi noktada konumlandırmaya çalışıyoruz.

"RAKİPLERİMİZ DAHİ TÜRKİYE'DEN ÖVGÜ İLE BAHSEDİYOR"

İnsan hayatını, onurunu merkeze alan, ülkemizi gerilimlerin uzağından tutmak için siyaset izliyoruz. Ne pısırık davranıyor ne de muhalefetin kışkırtmalarıma prim veriyoruz. Yüzünü milletimize çevirmiş mazlumlar için en doğrusu ne ise onu hayata geçiriyoruz. Suriye'de 10 yıl boyunca bunu yaptık, Rusya Ukrayna savaşının ilk gününden bu yana bunu yaptık. Libya'dan Karabağ'a nerede bize ihtiyaç varsa bunu yaptık. Kendi ülkesini batılı tv kanallarına şikayet eden ezik siyasetçiler gibi değil hadiselere Ankara penceresinden bakarak hareket ettik. Rakiplerimiz dahi Türkiye'den övgü ile bahsediyor. Bugün Türkiye kendisine inanıyor, güveniyor ve hedeflerine sağlam adımlarla ilerliyor.

"MİLLİ GELİRİMİZ İLK KEZ 1 TRİLYON DOLARI AŞTI"

DEİK'in potansiyelini çok iyi bildiğim için bunları ifade ediyorum. Geçtiğimiz günlerde ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. Dış ticarette rekora imza attık. Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aşmış 1 trilyon 371 milyar dolara ulaşmıştır.