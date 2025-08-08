Sigortam.net, seyahat öncesi ihtiyaç duyulabilecek sigortaları paylaştı

Sigortam.net, yurt içi veya yurt dışına araçla seyahat edenlerin ya da vize başvurusu yapacakların ihtiyaç duyabileceği sigorta türlerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında geçirilecek keyifli bir tatilin, aniden gelişebilecek olumsuzluklar nedeniyle zorlu bir deneyime dönüşmemesi için sigorta yaptırmak büyük önem taşıyor. Özellikle araçla seyahat edenlerin veya vize başvurusu yapacakların dikkat etmesi gereken kritik sigorta türleri bulunuyor.

Eğer araçla yurt dışı tatili planlıyorsa, "Yeşil Kart Sigortası" yaptırmak kötü sürprizlerden koruyabiliyor. Olası bir kaza durumunda, "Yeşil Kart Sigortası" devreye girerek karşı tarafın zararını, bulunulan ülkenin trafik mevzuatına uygun şekilde karşılıyor. Poliçeyi mutlaka fiziki olarak bulundurmak, yolculuğa çıkmadan önce hazırlıkları tamamlamak gerekiyor.

Sigortam.net üzerinden Yeşil Kart Sigortası başvurusu kolayca yapabiliyor, poliçe 3 iş günü içinde adrese teslim ediliyor.

Yurt dışı tatil planları yapılıyorsa "Seyahat Sağlık Sigortası" öne çıkıyor.

Seyahat Sağlık Sigortası, tatil sırasında yaşanabilecek hastalık, kaza veya acil müdahale gerektiren durumlarda sağlık giderlerini karşılayarak büyük maddi yüklerden koruyor. Ayrıca ek teminatlar arasında bulunan Vize Reddi Teminatı ile vize başvurunun reddedilmesi durumunda konsolosluğa ödenen vize başvuru harcı, poliçede belirtilen limitler ve muafiyetler dahilinde karşılanabiliyor.

Yurt dışında araçla karşılaşılabilecek riskler, seyahatin seyrini bir anda değiştirebilir. Kasko, araçta oluşabilecek hasarları karşılayarak olası maddi zararlardan koruyor. Kasko, başka bir araçla çarpışma, araca yabancı bir cismin çarpması, irade dışında çarpma, üçüncü kişiler tarafından verilen zararlar, araç veya parça hırsızlığı ile araç yangınları gibi pek çok durumda devreye giriyor. Böylece seyahatlerde karşılaşabilecek riskler karşısında, bütçe ve yolculuk planları güvence altında oluyor.

Kasko sigortalarının büyük çoğunluğunda teminatlar yurt içinde geçerli olurken poliçeye yurt dışı teminatı ekletilerek aracın yurt dışında da sigortalı olması sağlanabiliyor.