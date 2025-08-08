Spiker Ümit Aktan son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze törenine ünlü isimler akın etti

Geçtiğimiz gün vefat eden gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan bugün Bodrum'da son yolculuğuna uğurlandı. Aktan'ın cenaze törenine çok sayıda ünlü katıldı. Teknik Direktör Fatih Terim, "Futbol camiasının da başı sağ olsun. Ümit çok eski arkadaşım. Onu sadece maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı" dedi. Ümit Aktan'ın cenaze töreninden detaylar ve özel hayatıyla ilgili bilgiler şöyle...

Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci, yazar, program sunucusu ve spor spikeri Ümit Aktan dün vefat etti. 76 yaşında hayata gözlerini yuman Ümit Aktan için bugün Bodrum'da Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde cuma namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Aktan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, spiker Ertem Şener ile spor, basın, sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Aktan'ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi. Namaz öncesi Aktan için helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Aktan için dua edildi. Aktan, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Ağar: 'Zamansız kayıp'

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, 'İyi bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak, gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak, şahsi sorumlulukları ilave ettiğimiz vakit üzüntü verici bir kayıp oldu. Derin bir acıyla sarsıldık, beklemediğimiz bir şeydi. Yoğun hayatı içerisinde en az dikkat ettiği şey sağlığı olmuş. Zamansız ve üzüntü verici bir kayıp oldu. Hepimizin başı sağ olsun' dedi.

Fatih Terim: 'Ondan çok fazlasıydı'

Teknik Direktör Fatih Terim, 'Futbol camiasının da başı sağ olsun. Ümit çok eski arkadaşım. Onu sadece maç spikeri olarak düşünmemek lazım, ondan çok fazlasıydı. Kendini geliştiren, mükemmel aksanı ve lisanıyla müsabakaları daha zevkli hale getiren, izleyiciye güzel bir sunum yapan bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' diye konuştu.

Ertem Şener: 'Hepimiz yarım kaldık'

Spor spikeri Ertem Şener, 'Türkiye Türkçesini kaybetti. O sadece maç spikeri değildi; revizyoncu, programcı ve yapımcıydı. Televizyonculuğu en iyi bilen iki-üç isimden biriydi. Türkiye çok önemli bir ismini kaybetti. Hepimiz yarım kaldık. Benim ustam, babam, her şeyimdi. Bundan sonra ne yapacağım diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Oğul Aktan: 'Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım'

Ümit Aktan’ın oğlu Enkidu Aktan, "Babamın burada iki kimliği var. Birinci kimliği bir aile babası, ikinci kimliği sportif ve gazeteci tarafı. Ben de onu bir oğlu olarak ve tıpkı buradakiler gibi hayranı olarak, taraftarı olarak iki kimliğiyle birlikte özlüyorum. Babamı bugün hayranı olarak uğurlayacağım ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" dedi.

Ümit Aktan kimdir? Kaç çocuğu var?

Ümit Aktan, 21 Ocak 1949 yılında dünyaya geldi. Spor spikeri, gazeteci, yazar ve program sunucusudur.

1949 yılında Aydın, Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yapmıştır.

1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışmıştır. TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır.

Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur. Daha sonrasında TGRT'den ayrılmış ve Kanal 6'da 'Haydi Maça' adlı programı sunmaya başlamıştır. Daha sonrasında Haydi Maça'yı Kanal A'da sürdürmüş ve 2009'da yayınını bitirmiştir.

2007-2014 yılları arasında TGRT Haber'de yayımlanan "Futbol Gecesi" adlı programda yorumculuk yapmıştır. A Spor kanalında Ziraat Türkiye Kupası maçlarının anlatımını yapmıştır. Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yapmıştır.

Ümit Aktan ve Sema Küçükşahin (fotoğrafta)

Ümit Aktan 5 kez evlendi ve 2 çocuğu var

Ümit Aktan, yaşamı boyunca beş kez evlendi ve 2 çocuğu var. Her biri farklı dönemlerde gerçekleşen bu evlilikler, Aktan’ın özel yaşamında iz bırakan ilişkiler olarak öne çıkıyor.

Nigar Akanay: Ümit Aktan’ın ilk eşi olan Akanay, 1974 yılında evlendikleri dönemde İstanbul Devlet Balesi’nde aktif görevdeydi.

Ayşe Onarır: İkinci eşi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi İngiliz Filolojisi mezunu olan Onarır, aynı zamanda TRT’de haber ve program sunuculuğu yaptı. Bu evlilik yaklaşık altı ay sürdü (1978).

Neslihan Aktan: Üçüncü evliliğinden, 1981 doğumlu Enkidu adında bir oğlu dünyaya geldi.

Selin Dilmen: Tiyatro ve televizyon oyuncusu olan Dilmen ile 1991 yılında evlenen Aktan, 1999 yılına kadar süren bu evliliğinden 1995 doğumlu Dilara isimli bir kız çocuğu sahibi oldu.

Sema Küçükşahin (Aktan): Ümit Aktan, 2007 yılında Bodrum’da gerçekleştirilen sürpriz bir nikâhla Sema Küçükşahin ile evlendi. Bu evlilik, Aktan’ın hayatının sonuna kadar sürdü.