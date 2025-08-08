BIST 10.969
Bakan Fidan'dan kritik temaslar! Mısır'a gidiyor: Ana gündem Gazze

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin gündemli diplomasi trafiğine devam ediyor. Mısır'a gidecek olan Bakan Fidan'ın ana gündem maddesi yine Gazze olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kritik temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Filistin gündemli diplomasi trafiğini Mısır'da sürdürecek. Bakan Fidan, yarın Kahire'yi ziyaret edecek.

Bakan Fidan’ın, Mısır ziyareti kapsamındaki görüşmelerinde ikili konular ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması, iki ülkenin çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımların istişare edilmesi bekleniyor.

Bakan Fidan, Kahire'de yapacağı görüşmelerde Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için Mısır ile atılabilecek ortak adımları değerlendirecek. İşgalci İsrail’in iki devletli çözümü hedef alan eylemlerinin ve Gazze’yi ilhaka yönelik son adımlarının bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayacak.

Bakan Fidan, geçen hafta New York’ta düzenlenen ve Türkiye’nin de katıldığı Filistin konulu uluslararası konferansın çıktılarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca Libya, Sudan ve Somali başta olmak üzere Kuzey ve Doğu Afrika ile Sahel kuşağındaki sorunları ve iki ülkenin bölgesel istikrara sunabileceği katkıları da ele alacak. Bakan Fidan'ın Kahire temaslarında sadece bölgesel gelişmeler değil ikili ilişkiler de masada olacak. Türkiye ile Mısır'ın başta ticaret olmak üzere çok boyutlu iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesine yönelik somut adımlar istişare edilecek.

