İstanbul'da barajlar alarm veriyor

İstanbul’da sıcak hava dalgası ve yetersiz yağışlar barajlardaki su seviyelerini kritik seviyelere düşürdü. İSKİ verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 50’nin altına inerken, özellikle Alibey Barajı’nda su çekilince tarihi Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Doluluk oranları bazı barajlarda yüzde 30’ların altına kadar geriledi.

İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgası ve son dönemde yaşanan yetersiz yağışlar, barajlardaki su seviyelerinde ciddi düşüşe yol açtı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 49.96 oldu. Öte yandan en dolu baraj yüzde 67.42’yla Elmalı Barajı, en az doluluk oranına sahip baraj ise yüzde 27.44’le Istrancalar oldu.

Doluluk oranı yüzde 33.32 olan Alibey Barajı ise havadan görüntülendi. Görüntülerde kuraklığın boyutu gün yüzüne çıktı. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri ortaya çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşerdiği kameraya yansıdı.

İstanbul barajlarında doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli yüzde 49.07
Darlık yüzde 61.07
Elmalı yüzde 67.42
Terkos yüzde 54.56
Alibey yüzde 33.32
Büyükçekmece yüzde 48.98
Sazlıdere yüzde 42.72
Istrancalar yüzde 27.44
Kazandere yüzde 37.32
Pabuçdere yüzde 43.05

