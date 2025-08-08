Gazze'yi işgal kararı alan İsrail'e en büyük destekçisi Almanya'dan şok haber

İSRAİL dünyanın sessiz kaldığı katliam sonrasında Gazze için işgal kararı aldı. Bu kararın alındığı gün Almanya da en sonunda 'İsrail'e silah satışını' askıya aldı. Haber bugün duyuruldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi'nde kullanılabilecek askeri ekipmanların İsrail'e ihraç edilmesine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı.

Gazze'yi işgali genişletmeyi planladığı bilinen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun planının güvenlik kabinesinde onaylanmasının ardından uluslararası tepkiler büyüyor. Tepki gösteren ülkelerden biri de bugüne kadar ABD'den sonra İsrail'i en çok destekleyen ülkelerin başında gelen Almanya oldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz konuyla ilgili bir dizi açıklama yaptı.

İsrail'e silah satışı durduruldu

Gazze Şeridi'ndeki sivil nüfusun daha fazla acı çekmesinden derin endişe duyduğunu belirten Merz, Gazze'de kullanılabilecek askeri ekipmanların İsrail'e ihraç edilmesine ikinci bir duyuruya kadar izin verilmeyeceğini açıkladı. Merz ayrıca İsrail hükümetinden Batı Şeria'yı ilhak etmek gibi bir adım atmamasını istedi.

Bununla birlikte İsrail'in "kendini savunma hakkı"na sahip olduğunu belirten Merz önceliklerinin ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması olduğunu ifade etti.

Almanya kamuoyu eleştiriyordu

Almanya, Gazze'deki insanlık dramına bugüne kadar sessiz kalmanın yanında verdiği silahlarla katkıda bulundu. Almanya kamuoyu bir süredir İsrail'e silah satışının yasaklanması için hükümeti zorluyordu. En son 6 Ağustos tarihinde Almanya'daki 200'den fazla ünlü ismin imzaladığı bir mektupla, Başbakan Friedrich Merz'ten İsrail'e silah tedarikinin durdurulması istendi.

Hangi ülke ne tepki verdi?

İsrail'in Gazze'yi işgal planına dünya ülkelerinden tepkiler arka arkaya geldi. İşte o tepkiler:

Türkiye: İsrail'in işgal planına ilk tepki gösteren ülkelerin başında Türkiye yer aldı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

İngiltere: İngiltere Başbakanı Keir Starmer yaptığı yazılı açıklamayla, İsrail hükümetine Gazze saldırılarını genişletme planı için "Derhal bunu gözden geçir" çağrısında bulundu.

Çin: İsrail'e yönelik en sert açıklamalardan biri de Pekin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İsrail'in Gazze'yi kontrolü altına alma planı için "ciddi endişe kaynağı" ifadesini kullandı. Sözcü ayrıca Netanyahu'ya "Tehlikeli eylemlerini derhal durdur" çağrısı yaptı.

İsveç: İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İİsrail hükümetinin Gazze planını onaylamasını büyük bir endişeyle izlediklerini söylerken, bu kararın Gazze'deki durum için ne gibi sonuçlar doğuracağını öngörmenin zor olduğunu kaydetti. İsveçli bakan, "Daha önce de defalarca tekrarladığım gibi, Gazze'nin topraklarını ilhak etme, değiştirme veya küçültme girişimleri, uluslararası hukuka aykırıdır" dedi.

Finlandiya: "Büyük endişe duyuyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, "Şu anda iki devletli çözümün geleceğini canlı tutmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz, her ne kadar şu anda bu çok zor görünse de" diye konuştu.

BM: Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise İsrail'in Gazze'yi ele geçirme planının daha fazla ölüm ve acıya yol açacağına vurgu yaparak "derhal durdurulmalı" dedi.