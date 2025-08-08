BIST 10.969
HABER /  SPOR

Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun açılışı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bak, yaptığı paylaşımda, yeni sezonda mücadele edecek tüm kulüplere başarı temennisinde bulunarak, "Özledik... Bekledik... Kavuşuyoruz. 34 hafta, 18 takım, 306 birbirinden çekişmeli karşılaşma ile Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu başlıyor. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, paylaşımında Mehmet Erdem'in seslendirdiği "Sevdalılar Beni Anlar" şarkısı eşliğinde Süper Lig müsabakalarından görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.

Bakan Bak'tan "Süper Lig 2025-2026 sezonu" paylaşımı - Resim: 0

İlk haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:

8 Ağustos Cuma:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ertelendi)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

21.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Ertelendi)

21.30 Kayserispor-Beşiktaş (Ertelendi)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

