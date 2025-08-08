BIST 10.958
Mitsubishi Electric Türkiye'den kampanya: 9 bin lira indirim ve 12 taksit imkanı

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, ağustos ayı kampanyası kapsamında 9 bin liraya varan indirim ve 12 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, müşteri memnuniyetini odağına alan yaklaşımı doğrultusunda ürünlerini tüketicilerle avantajlı koşullarda buluşturmaya devam ediyor.

Ay boyunca geçerli kampanya kapsamında, Garanti BBVA'nın yanı sıra bonus özellikli DenizBank, Alternatif Bank, ICBC Turkey, ING Bank ve Türkiye Finans gibi anlaşmalı bankaların kart sahipleri, vade farksız 8 taksit avantajından faydalanabiliyor.

Kullanıcılar, Mitsubishi Electric klimalara 9 bin liraya varan indirimle sahip olabiliyor. 12 aya varan taksit imkanı ödeme sürecini kolaylaştırırken, bonus özellikli bireysel kredi kartlarına özel peşin fiyatına 8 taksit seçeneği de ek avantaj sağlıyor.

Mitsubishi Electric'in yüksek kalite standartlarına uygun olarak üretilen klimaları, performansının yanı sıra uzun ömürlü kullanım güvencesiyle öne çıkıyor. Ağustos ayı boyunca, tüm kullanıcılar 3 yıla ek 7 yılla toplam 10 yıl garanti avantajından faydalanabiliyor.

Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, kampanya avantajlarına ek olarak anlaşmalı bayilerde geçerli 36 aya varan tüketici kredisi fırsatı da sunuyor. Bu kredi seçeneğinden yararlanmak için Garanti BBVA müşterisi olma şartı bulunmuyor. Dakikalar içinde onaylanan kredi başvurusu sayesinde kullanıcılar, alışverişlerini ertelemeden gerçekleştirebiliyor.

Soğutmada en yüksek sınıf "A+++" enerji sınıfına sahip modeller, enerji tasarrufu sağlayarak bütçeye katkı sunarken, çevresel sürdürülebilirliğe destek oluyor.

