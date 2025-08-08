BIST 10.958
BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını üretti

BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracını (yüzde 100 elektrikli ve şarj edilebilir hibrit) üretim bandından indirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, 13 milyonuncu yeni enerji aracının (NEV) üretimini tamamladı. Üretim hattından çıkan YANGWANG U7 ile gerçekleştirilen bu gelişme, yalnızca BYD için değil, küresel yeni enerji araç endüstrisi için de dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

BYD'nin model stratejisini tamamen elektrikli güç aktarma sistemlerine dönüştürme yönündeki kararlı yaklaşımı, dünya genelinde çevreci teknolojileriyle öne çıkan ve giderek artan müşteri sayısıyla güçlü bir karşılık buluyor. Bu dönüşümün etkisiyle, ilk 1 milyon yeni enerji aracını 13 yılda üreten BYD, 8 ay gibi kısa bir sürede 10 milyonuncu araçtan 13 milyonuncu araca ulaştı.

Yılın ilk yarısında BYD, dünya çapında toplam 2 milyon 145 bin 954 adet yeni enerji binek araç satışı gerçekleştirdi. Bu satışların 470 bin 86 adedi binek araç ve pick-up modelleri olmak üzere yurt dışı pazarlarda gerçekleşti. Yurt dışı satışlarda kaydedilen yüzde 128,5'lik yıllık artış, BYD'nin uluslararası pazardaki yükselişini ortaya koydu.

Türkiye'de 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası

Türkiye'de ise "ulaşılabilir premium" anlayışıyla yüksek kalite ve ileri teknolojiyi rekabetçi fiyatlarla buluşturan BYD Türkiye, Ocak-Temmuz 2025 döneminde 29 bin 284 adet otomobil satışı gerçekleştirdi.

Küresel çapta elde ettiği başarıyı Türkiye pazarına da yansıtan BYD, aynı zamanda yeni enerjili araç segmentinde Türkiye'de de öne çıktı.

Toplam 13 milyonuncu yeni enerji aracı üretim adedine ulaşarak, dünya otomotiv endüstrisinde ilke imza atan BYD, sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerliyor.

