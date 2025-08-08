Borsa mı altın mı? Temmuz ayında en çok kazandıran yatırım belli oldu

Temmuz ayında en çok getiriyi borsa sağladı. Altı aylık ve yıllık bazda değerlendirildiğinde ise külçe altın, en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının temmuz ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Verilere göre, temmuz ayında en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 8,75, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,40 reel getiri sağlayan BIST 100, aylık bazda yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu.

AYLIK VE ÜÇ AYLIK GETİRİLERDE SON DURUM

Temmuz ayında, BIST 100'ün ardından reel getiri sağlayan diğer yatırım araçları şunlar oldu:

Yİ-ÜFE'ye göre: Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 3,68, mevduat faizi yüzde 1,79, Euro yüzde 1,47 ve Amerikan Doları yüzde 0,17. Aynı dönemde külçe altın ise yatırımcısına yüzde 0,47 kaybettirdi.

TÜFE'ye göre: DİBS yüzde 3,34, mevduat faizi yüzde 1,46 ve Euro yüzde 1,15. Amerikan Doları yüzde 0,16 ve külçe altın yüzde 0,79 oranında değer kaybı yaşadı.

Üç aylık periyotta ise en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile yüzde 6,12 ve TÜFE ile yüzde 7,92 oranında DİBS'te gerçekleşti. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE'ye göre en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

UZUN VADEDE ALTIN LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Altı aylık ve yıllık bazda değerlendirildiğinde ise külçe altın, en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı. Altı aylık dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 21,98, TÜFE ile yüzde 22,87 oranında reel getiri sağladı.

Yıllık değerlendirmede ise külçe altın, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 37,17, TÜFE'ye göre ise yüzde 27,58 ile yatırımcısına en çok kazandıran araç oldu.

Yıllık bazda diğer yatırım araçlarının durumu ise şöyle:

Yİ-ÜFE'ye göre: Mevduat faizi yüzde 15,46, Euro yüzde 6,06 ve DİBS yüzde 2,26 reel getiri sağlarken; Amerikan Doları ve BIST 100 endeksi yatırımcılarına sırasıyla yüzde 1,59 ve yüzde 23,17 kaybettirdi.

TÜFE'ye göre: Mevduat faizi yüzde 7,39 reel getiri sağlarken; Euro, DİBS, Amerikan Doları ve BIST 100 endeksi değer kaybeden yatırım araçları oldu.