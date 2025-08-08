İsrail'in Gazze'yi işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

İsrail Kabinesi'nin Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına onay vermesine Türkiye'den ilk tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı" denildi.

Soykırım savaşı yürüten İsrail'de kabine Gazze'yi topyekün işgal planını onayladı. Tel Aviv yönetimi, yasal sorumluluktan kaçınmak için plana işgal demedi, bunun yerine "kontrol" ifadesini tercih etti. İsrail'in bu adımına Ankara'dan ilk tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in bölgedeki yayılmacı ve soykırımcı politikasının yeni bir aşamasını teşkil eden, Gazze'deki askeri harekatını genişletme yönündeki kararını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir.

Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır.

"İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı"

İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır. Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve BM Güvenlik Konseyi’ni İsrail’in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."