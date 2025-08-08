BIST 10.958
Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Ali Arslan Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesi belediye başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan, 63 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Arslan'ın vefat haberini duyurarak, "mütevazılığı ve çalışkanlığı" ile anılacağını belirtti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi belediye başkan yardımcısı Dursun Ali Arslan, 63 yaşında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde evinde rahatsızlanan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sabahın erken saatlerinde evinde fenalaşan Arslan'ın ailesi durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle Pendik Kurtköy'deki özel bir hastaneye kaldırılan Dursun Ali Arslan, burada yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yakın çalışma arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Büyükgöz, mesajında şunları kaydetti: "Yol arkadaşımız, Belediye Başkan Yardımcımız Dursun Ali Arslan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onu mütevazılığı, çalışkanlığı ve Gebze'mize yaptığı hizmetlerle hatırlayacağız. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine, kurumumuza ve tüm Gebze'mize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." Arslan'ın ölümü, Gebze'de büyük bir üzüntüyle karşılandı.

