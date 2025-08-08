BIST 10.958
HABER /  DÜNYA

İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı

İsrail Kabinesi'nin Gazze'nin işgaline onay verdiği 10 saatlik toplantıda kavga çıktı. Kabine üyeleri ile işgale karşı çıkarak esirlerin hayatının tehlikeye atılacağı ve ordunun önemli kayıplar verebileceği yönündeki uyarılarda bulunan Genelkurmay Başkanı Zamir arasında şiddetli tartışmalar yaşandı.

İsrail Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onaylarken yaklaşık 10 saat süren toplantıda tansiyonun epey yükseldiği ve kavga çıktığı öğrenildi. İsrail basınında yer alan haberde, devam eden toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında tartışma çıktı.

"Esirlerin hayatı tehlikeye girer"

Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.

"İsrail ordusu önemli kayıplar verecek"

Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi. Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

Ordu karşı çıksa da plan onaylandı

İsrail ordusunun karşı olmasına rağmen Güvenlik Kabinesi'nde Gazze'nin tamamının işgali planına onay verildi. Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

