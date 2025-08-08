ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış

Rusya'ya verdiği 10 günün hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu belirtti.

Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya verdiği 10 günün hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bağlı olacak" şeklinde yanıt verdi.

Trump, "Ateşkes Putin'e kalmış, Zelensky ile görüşmüyor. Putin, benimle görüşmek istiyor. Ölümleri durdurmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.

ABD basını ise konuya dair önemli bir iddiayı gündeme getirmişti.

ABC News ve New York Post'un haberlerine göre ABD tarafı görüşmenin gerçekleşmesi için Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin görüşmesini şart olarak öne sürüyor.

Trump ise Putin ile görüşmesi için böylesi bir şartı olmadığını ifade etti.