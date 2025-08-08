BIST 10.956
DOLAR 40,66
EURO 47,50
ALTIN 4.437,99
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış

ABD Başkanı Trump: Ateşkes Putin'e kalmış

Rusya'ya verdiği 10 günün hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya yanıt veren ABD Başkanı Donald Trump, bunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağlı olduğunu belirtti.

Abone ol

Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'ya verdiği 10 günün hâlâ gündemde olup olmadığına ilişkin soruya, "Bu ona (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin) bağlı olacak" şeklinde yanıt verdi.

Trump, "Ateşkes Putin'e kalmış, Zelensky ile görüşmüyor. Putin, benimle görüşmek istiyor. Ölümleri durdurmak için elimden geleni yapıyorum" dedi.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasındaki görüşmenin ilerleyen günlerde yapılması konusunda mutabık kalındığını bildirmişti.

ABD basını ise konuya dair önemli bir iddiayı gündeme getirmişti.

ABC News ve New York Post'un haberlerine göre ABD tarafı görüşmenin gerçekleşmesi için Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin görüşmesini şart olarak öne sürüyor.

Trump ise Putin ile görüşmesi için böylesi bir şartı olmadığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Kamboçya, Donald Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Özgür Özel'in hedefindeydi: Başsavcılık talimat verdi polis yakaladı
Özgür Özel'in hedefindeydi: Başsavcılık talimat verdi polis yakaladı
İsrail savaş uçakları Suriye sınırını vurdu! Ölü ve yaralılar var
İsrail savaş uçakları Suriye sınırını vurdu! Ölü ve yaralılar var
OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu
OpenAI, GPT-5'i kullanıma sundu
Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 5,9 büyüklüğünde deprem
BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı
BTK: 44 sahte e-imza iptal edildi, güçlü tedbirler alındı
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında rahat kazandı
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında rahat kazandı
Bakan Fidan'dan Suriye'de Şara ile görüşme sonrası açıklama!
Bakan Fidan'dan Suriye'de Şara ile görüşme sonrası açıklama!
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı
Halk TV, CHP’li Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’den umduğu cevabı alamadı
Türkiye "Gülden Paşa"yı konuşuyor! Fulya Öztürk paylaştı
Türkiye "Gülden Paşa"yı konuşuyor! Fulya Öztürk paylaştı
Cemal Canpolat: Hırsızı savunacak halimiz yok, devlet kimin ne olduğunu biliyor
Cemal Canpolat: Hırsızı savunacak halimiz yok, devlet kimin ne olduğunu biliyor
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı