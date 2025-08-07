Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında St. Patrick's ile karşılaşıyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda St. Patrick's ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

ST. PATRİCK'S 0-0 BEŞİKTAŞ (CANLI SKOR)

İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonundan hakem David Smajc yönetecek. Mücadele S Sport ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayımlanacak.

Shakhtar Donetsk karşısında aldığı yenilgilerin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederek sezona başlayan siyah-beyazlı futbol takımı, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor.

Eşleşmenin kazananı play-off turunda İsviçre ekibi Lausanne ile Kazakistan ekibi Astana eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

MUHTEMEL 11'LER

ST. PATRİCK'S: Anang, McLaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Leavy, Lennon, Crowe-Baggley, Elbouzedi, Simon Power, Melia

BEŞİKTAŞ: Mert, Svennson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

STAT: Tallaght Stadı

HAKEM: David Smajc

SAAT: 21.45

YAYIN: S Sport

EKSİKLER

Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürüyor.

Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçında hafif sakatlığından dolayı forma giymeyen Orkun Kökçü ise maç için Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

KARTAL AVANTAJ PEŞİNDE

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 2025-2026 sezonunun ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında aldığı 4-2 ve 2-0'lık yenilgilerle sezona giren siyah-beyazlılar, İrlanda deplasmanında galibiyet arayacak.

Ortaya konulan oyundan dolayı eleştirilerin merkezinde olan Ole Gunnar Solskjaer ve siyah-beyazlı futbolcular, St. Patrick's'i yenerek taraftarlarının yüzünü güldürmeyi hedefliyor.