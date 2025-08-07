Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masum yavruların hesabı sorulacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır. Gazze'de soykırım son bulana dek mücadelemiz sürecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda iş birliği imkanlarını sayın başbakanla ele aldık. İmzalanan belgelerle iş birliğimizin ahdi zeminini sağlamlaştırdık. Senegal ile ticaret ve yatırımlarda önemli başarılar elde ettik. Ticari ilişkileri 1 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Şirketlerimizin Senegal'deki ticaretindeki değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimizin tecrübelerini Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız.

FETÖ'YLE MÜCADELEMİZDE VERDİĞİ DESTEK İÇİNDE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Afrikalı arkadaşlarımızın Türk savunma sanayiye ilgi duymasını takdirle karşılıyoruz. Senegal'in FETÖ'yle mücadelemizde verdiği destek içinde teşekkür ediyorum. Küresel vizyonu olan hiçbir ülke Afrika Kıtasını yok sayamaz. Biz Afrika Kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıtayla 10. asra uzanan köklü bir tarihimiz var. Her kim Türkiye- Afrika ilişkisini eleştiriyorsa Türkiye'yi sığ sulara çekmek istiyor demektir.

GAZZE'DE İNSANLAR AÇLIĞA SEVK EDENLER HESAP VERECEK

Ana muhalefet partisi ne derse desin, Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Bugün görüşmemizde Gazze'de yaşanan katliamı da ele aldık. Senegal'in Filistin halkıyla gerçekleştirdiği dayanışma birçok ülke tarafından takdirle karşılanıyor. BM'de başlattığımız projelere her zaman destek oldular. Bugün benzer düşüncelere sahip iki Müslüman ülke olarak uluslararası platformlarda sesimiz daha çok çıkıyor. Gazze'de insanları açlığa sevk edenler elbet hesap verecekler.

Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı, hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır. Gazze'de soykırım son bulana dek, masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sonko'yu külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sonko'nun tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verilen törende, 21 pare top atışı yapıldı. Senegal Başbakanı Sonko, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sonko birbirlerine heyetlerini takdim ettikten sonra merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.