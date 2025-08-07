BIST 10.965
O ilçelerde denize girmek yasaklandı!

Tekirdağ Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Saray'da 4, Marmaraeğlisi, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde ise 2 gün denize girmenin yasaklandığını açıkladı.

Tekirdağ Valiliği, Marmara ve Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığın duyurdu. Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde dün denize girmenin 4 gün yasaklandığı açıklayan valilik bugün de Süleymanpaşa, Marmarareğlisi ve Şarköy ilçelerinde 2 gün denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce alınan verilere göre ve kıyısı bulunduğumuz denizlerimizin genel durumu göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın can güvenliğinin tehlikeye girmemesi amaçlı Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy mahallemizde, Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerimiz genelinde 07-08/08/2025 tarihlerinde 2 gün süreli denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

Plajlardaki görevliler, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşların denize girmelerine müsaade etmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de zaman zaman araçlardan anons yaparak denize girilmemesi konusunda uyarıyor.

