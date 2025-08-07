BIST 10.965
Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu açıklandı! Osimhen ve Icardi...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn kadroda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu, 67 günlük aranın ardından yarın başlayacak. Süper Lig'de 68. sezonun perdesi, Gaziantep FK ile Galatasaray arasında oynanacak maçla Gaziantep'te açılacak.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina.

İlk haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasının programı şöyle:

8 Ağustos Cuma:

21.30 Gaziantep FK-Galatasaray (Gaziantep)

9 Ağustos Cumartesi:

19.00 Samsunspor-Gençlerbirliği (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.30 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Ertelendi)

21.30 Antalyaspor-Kasımpaşa (Corendon Airlines Park Antalya)

10 Ağustos Pazar:

19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 ikas Eyüpspor-Konyaspor (Pendik)

21.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir (Ertelendi)

21.30 Kayserispor-Beşiktaş (Ertelendi)

11 Ağustos Pazartesi:

21.30 Trabzonspor-Kocaelispor (Papara Park)

