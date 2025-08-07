BIST 10.965
DOLAR 40,62
EURO 47,36
ALTIN 4.426,12
HABER /  DÜNYA

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ailesinin tatil keyfi için çarpıcı iddia

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ailesinin tatil keyfi için çarpıcı iddia

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in ailesiyle kano turu yaptığı seyahat için Ohio’daki nehrin su seviyesinin yükseltildiği iddia edildi.

Abone ol

İngiliz "The Guardian" gazetesinin haberinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 41'inci doğum günü için 2 Ağustos'ta Ohio eyaletine ailesiyle kano turu yaptığı seyahate ilişkin iddialara yer verildi.

Buna göre Vance'in ekibinin, kano turu için nehrin sularının yükseltilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Amerikan Askeri Mühendisler Birliğinden (USACE) yapılan açıklamada, ABD Gizli Servisinin bu talebinin, Vance ve ekibinin "güvenliği" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

The Guardian'a konuşan yetkili ise bunun sadece güvenlik için değil ideal kano koşullarının oluşturulması amacıyla yapıldığını savundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine dayandırılan haberde ayrıca, Vance'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak nehrin su seviyesinin arttığı görüldü.

USACE'nin nehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde su seviyesiyle oynadığı biliniyor, The Guardian'a konuşan yetkililere göre ise bu genelde kişisel talepler için geçerli olmuyor.

Bu durum, Donald Trump yönetiminin federal harcamalarda sıkı denetim ve kesinti politikalarının ardından Başkan Yardımcısı Vance’in kamu altyapı kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanıp kullanmadığına ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

Bu iddialara ilişkin Vance veya ekibinden henüz yanıt gelmedi.

abd
ÖNCEKİ HABERLER
Niğde'de kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Niğde'de kahreden olay! 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
MHP ülkeyi 9'a bölecek iddiası İsmet Büyükataman 9 rakamının sırrını açıkladı
MHP ülkeyi 9'a bölecek iddiası İsmet Büyükataman 9 rakamının sırrını açıkladı
Garanti BBVA'dan Bonus kart sahiplerine kampanya
Garanti BBVA'dan Bonus kart sahiplerine kampanya
Eski bakan Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi
Eski bakan Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
AK Partili Hüseyin Yayman'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
Isparta'da yabancı uyruklu kadın dövülerek öldürüldü
Isparta'da yabancı uyruklu kadın dövülerek öldürüldü
Alman Bild 'Gazze'de kıtlık yok' dedi İsrail'den övgü aldı
Alman Bild 'Gazze'de kıtlık yok' dedi İsrail'den övgü aldı
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
Bakan Uraloğlu açıkladı: Bu yıl 127 yeni nesil milli yük vagonu raylara indi
6 diploması var diye sahte dendi! Ömer Faruk Sayan bunca diplomayı bakın nasıl almış
6 diploması var diye sahte dendi! Ömer Faruk Sayan bunca diplomayı bakın nasıl almış
Hakan Fidan'dan sürpriz Suriye ziyareti
Hakan Fidan'dan sürpriz Suriye ziyareti