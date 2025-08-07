Eski bakan Mustafa Demir'in cenazesi toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Abone ol

Demir için Merkez Camisi önünde düzenlenen törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti MKYK Üyesi Hilmi Türkmen, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bazı eski milletvekilleri, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Demir'in cenazesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara'nın kıldırdığı namazın ardından, Turalıuşağı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

22, 23. ve 24. dönemlerde AK Parti'den Samsun milletvekili olan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen 64 yaşında Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

Mustafa Demir kimdir?

1961 yılında Trabzon Şalpazarı’nda doğdu. İlk, orta, lise tahsilinden sonra KTÜ Mimarlık Fakültesine girdi ve 1983 yılında mezun oldu. Ortaokul ve lise yıllarında babasının yanında bakırcı ustası olarak çalıştı. 1978 yılında babasına ait işletmeyi sanayi tesisi haline getirdi ve tesisin imalat müdürlüğünü yaparak genç yaşta çalışma hayatına atıldı.

Askerliğini asteğmen kontrol mühendisi olarak 1985 yılında tamamladı. 1986-1991 yıllarında Türkiye Emlak Bankasında fen eksperliği yaptı. 1991 yılında kendi inşaat ve mimarlık şirketini kurarak serbest ticari hayatına başladı. 1993 yılında MÜSİAD Samsun Şubesinin kurucuları arasında yer aldı. 1994 yılında Atakum Belediyesi meclis üyeliğine seçildi. 2001 yılında AK Parti kurucu il başkanlığı görevini üstlendi. 2002 yılında AK Parti’den 22. dönem Samsun Milletvekilliğine seçildi.

Aynı dönem iki yıl TBMM Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 23. dönem Samsun Milletvekilliğine tekrar seçildi ve iki yıl daha Komisyon Başkanlığı görevine devam etti. 60. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığına getirildi. 24. dönem Samsun Milletvekilliğine tekrar seçildi. Üç dönem milletvekilliği süresince Samsun’a ulaşımda, sağlıkta, sulamada, enerjide, adalette, eğitimde, sanayide vb. birçok alanda altyapı ve üst yapı yatırımlarında etkin rol oynadı. Beş yıl komisyon başkanlığı döneminde bayındırlık, ulaştırma, turizm alanlarında reform niteliği taşıyan birçok düzenlemeye imza attı.

Bakanlık döneminde kamu yatırımları, imar ve planlama, İller Bankası, yerel yönetimler, 2B gibi birçok alanda başarılı çalışmalarda bulundu. Türkiye’de devrim niteliğinde olan Tapu Kadastrodaki randevu sistemini ve gün içerisinde işlemlerin tamamlanması, TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) bakanlığı döneminde hayata geçirdi.

3 dönem milletvekilliğinden sonra Samsun’da ticari faaliyetlerine devam etti. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cumhur İttifakı adayı olarak gösterildi ve seçimlerden başarı ile çıkarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 5 çocuğu var.