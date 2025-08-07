BIST 11.019
MİT Başkanı Kalın komisyonun ikinci toplantısına katılacak

Yeni kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu"nun ikinci toplantısına davet edilen MİT Başkanı Kalın, toplantıya katılacağını bildiren ilk isim oldu. Cuma günü basına kapalı yapılacak toplantıda, Kalın'ın bir sunum yapması bekleniyor.

Yeni bir çözüm süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ikinci toplantısını bu cuma günü gerçekleştirecek. Komisyonun davetine ilk olumlu yanıt Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’dan geldi. Kalın’ın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ikinci toplantısına gizlilik kararı

48 üyeden oluşan komisyonun ikinci toplantısı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler davet edildi. Toplantı, basın mensuplarına kapalı olarak yapılacak ve tutanaklarının gizli kalması kararlaştırıldı.

TBMM, "Milli Dayanışma Komisyonu" için taslak hazırladı: İşte detaylar

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, davet edilen üç kritik isimden MİT Başkanı Kalın, komisyona katılacağını bildiren ilk kişi oldu. Kalın'ın, komisyon üyelerine ülkenin güvenliği ve terörle mücadele konularında detaylı bir sunum yapması öngörülüyor.

