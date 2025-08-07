BIST 11.019
Şanlıurfa'da akraba kavgası! 1'i ağır 4 yaralı

Şanlıurfa'da akraba kavgası! 1'i ağır 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasındaki tartışma silahla kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi'nde akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Cemal (42) ve İbrahim Halil Çelikli (34) silahla, Şehmus ve Lütfi Çelikli ise aldıkları darbelerle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da akraba kavgası! 1'i ağır 4 yaralı - Resim: 0

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Cemal Çelikli'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Şanlıurfa'da akraba kavgası! 1'i ağır 4 yaralı - Resim: 1

