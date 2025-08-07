Yeni 5G destekli Vivo telefonlar, Vodafone Flex'te satışa sunuldu

Vodafone, akıllı telefon pazarının teknoloji markası Vivo ile yeni bir işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen işbirliğiyle 5G destekli yeni "Vivo Y29s 5G 6/256 GB" Türkiye'de ilk kez Vodafone FLEX’te satışa sunuldu.

Bir başka tanıtım ürünü olan Vivo V50 Lite 5G 12/256GB modeli ise 12 ayda ödeme seçeneğiyle Vodafone FLEX’te tüketicilerle buluştu. Tanıtıma özel olarak, Vivo Y29s 5G 256GB ve Vivo v50 Lite 5G 256GB alan müşterilere ise Vivo Buds kulaklık da hediye ediliyor.

İşbirliği kapsamında Vivo'nun 5G portföyündeki ana model olarak sunulan Vivo Y29s 5G 256 GB modeli, en uygun fiyatlı, 5G destekli telefon olarak öne çıkıyor.

Aylık 1599 lira ödeme ile müşteriler, Vodafone FLEX'in faturaya ek 12 ayda ödeme kolaylığıyla, en uygun fiyatlı 5G destekli telefona sahip olabiliyor. Y29s'in 5G versiyonu Türkiye'de ilk kez satışa çıkıyor. Bu anlamda, Vodafone ile yapılan işbirliği, cihazın Türkiye'deki 5G tanıtımını temsil ediyor.

Vivo Y29s 5G, Türkiye'nin 5G'ye geçiş sürecinde herkes için bu teknolojiyi erişilebilir kılmak amacıyla pazara sunuluyor. Vodafone işbirliğiyle sunulan bu model, 5G'nin sunduğu hızı, dayanıklılığı ve uzun pil ömrünü uygun fiyat avantajıyla birleştiriyor.

MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle donatılan Vivo Y29s 5G, dayanıklılığı, uzun pil ömrü ve kullanıcı dostu özellikleriyle orta segmentte yer alırken, 5G yetkinliği sayesinde kendi kategorisinde bir alternatif oluşturuyor.

5G teknolojisiyle tam uyumlu Vivo Y29s 5G 256GB IP64 sertifikasına sahip

Modelin arka kamerasının altında yer alan ve dört farklı seviyede ışık sağlayabilen entegre Ultra Parlak Fener, segmentte yalnızca Vivo tarafından sunuluyor. IP64 sertifikası, SGS 5 yıldız düşme dayanıklılığı ve askeri sınıf testlerden geçmiş gövdesiyle de fiziksel dayanıklılık konusunda segmentinde öne çıkıyor.

Vivo Y29s 5G 256GB, ise 5 bin 500 miliamper (mAh) kapasitesi ve 5 yıl pil sağlığı taahhüdüyle 5G kullanımında dahi gün boyu kesintisiz performans sunuyor. 5G teknolojisiyle tam uyum sergileyen cihaz, IP64 sertifikası ve SGS onayıyla da düşme dayanıklılığı sunuyor.

Ayrıca, cihaz 6,74 inç ve "TÜV Rheinland Sertifikalı" göz dostu büyük ekranının düşük mavi ışık sertifikası sayesinde uzun süreli kullanımlarda kolaylık sağlıyor. Cihaz, ısıyı azaltan optimize işlemci yapısı, Ultra Parlak Fener ile gece kullanımında ekstra güvenlik, yapay zeka destekli belge tarama teknolojisiyle profesyonel mobil kullanım gibi kullanıcı dostu detaylarıyla dikkat çekiyor.

Vodafone FLEX dünyası "ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al" ilkesine dayanıyor. Müşteriler, kredi kartına ihtiyaç duymadan faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor.

"Müşterilerimizin 5G deneyimine hazırlanmasına destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, müşterilerine en yeni ve en ileri teknolojileri sunmaya devam ettiklerini belirtti.

Şahin, 5G'ye hazırlanmanın önemli bir koşulunun da müşterilerinin 5G uyumlu cihaza sahip olması olduğunun altını çizerek, bu kapsamda, Vivo markasının yeni 5G destekli ürünlerini portföylerine kattıklarını aktardı.

Bu stratejik işbirliğiyle 5G teknolojisini daha kapsayıcı ve erişilebilir hale getirdiklerine değinen Şahin, "Geniş kullanıcı kitlelerine uygun fiyatlı, yüksek performanslı ve güvenilir 5G cihazlar sunmayı, bu sayede Türkiye'de sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece müşterilerimiz, 5G'nin daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi ve benzersiz bağlantı avantajlarıyla tanışma imkanı bulacak. Vodafone olarak, müşterilerimizin 5G deneyimine hazırlanmasına destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fırsat eşitliğini de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz"

Vivo Türkiye Genel Müdürü Li Jian Hua, Vivo olarak, dünya genelinde 5G teknolojisinin öncülüğünü üstlenmiş bir marka olduklarını paylaştı.

Türkiye'nin dijitalleşme vizyonuna olan inançları doğrultusunda, bu alandaki uzmanlıklarını Türkiye'ye taşıyarak uzun vadeli yatırımlar yapmayı hedeflediklerini paylaşan Hua şunları kaydetti:

"Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik işbirliği, sadece bir cihaz satış ortaklığı değil; aynı zamanda Türkiye'de 5G teknolojisinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak daha büyük bir dönüşümün ilk adımı. Türkiye’de 5G'yi herkes için erişilebilir kılmak en öncelikli hedeflerimizden biri. Bugüne kadar üst segment cihazlarla sınırlı kalan 5G deneyimini, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek fiyat-performans ürünlerimizle yaygınlaştırmak istiyoruz. Vodafone ile hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bu vizyonumuzun somut bir yansıması. Geniş kesimlerin yüksek hızlı bağlantıya uygun fiyatlarla erişmesini sağlayarak, yalnızca teknolojiyi değil, aynı zamanda fırsat eşitliğini de yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz."